Mata Uang Yuan 'Sejajar' dengan Dolar AS

Beijing: Kurs tengah yuan relatif stabil hanya menguat satu basis poin menjadi 7,1315 terhadap dolar AS pada perdagangan Senin.Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok(CFETS) sebelumnya mencatat mata uang yuan selama dua hari berturut-turut melemah.Melansir Antara, Senin, 1 Juni 2020, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja.Di sisi lain kurs dolar AS berpindah tangan di kisaran paruh atas 107 yen dalam transaksi awal di Tokyo pada Senin pagi, sedikit melemah dibandingkan dengan levelnya di perdagangan akhir pekan lalu di New York.Ketika pasar dibuka di Tokyo, dolar AS dikutip pada 107,70-72 yen dibandingkan dengan 107,81-91 yen di New York dan 107,20-21 yen di Tokyo pada Jumat, 29 Mei 2020 pukul 17.00 waktu setempat.Euro, sementara itu, diambil pada 1,1116-1116 dolar AS dan 119,70-75 yen terhadap 1,1104-1114 dolar AS dan 119,74-84 yen di New York, serta 1,1105-1106 dolar AS dan 119,05-09 yen pada perdagangan Jumat sore di Tokyo.(AHL)