Kepemilikan Asing atas Obligasi AS Naik di April 2021

New York: Data dari Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menunjukkan kepemilikan asing atas obligasi Pemerintah AS naik pada April. Kondisi itu terjadi karena investor membeli kembali surat utang Pemerintah AS tersebut setelah imbal hasil mulai menurun dari level tertingginya.Mengutip Antara, Rabu, 16 Juni 2021, pada April, kepemilikan asing secara keseluruhan atas obligasi Pemerintah AS mencapai USD7,070 triliun atau naik dari USD7,028 triliun pada Maret. Jepang, pemegang asing terbesar surat berharga AS, meningkatkan kepemilikannya menjadi USD1,276 triliun pada April, dari USD1,24 triliun pada bulan sebelumnya.Investor Jepang menjual surat utang AS pada Februari dan Maret sehingga kepemilikan mereka menurun. "Sepertinya investor Jepang melakukan aksi jual dan kemudian membeli setelah harga stabil," kata Ahli Strategi Suku Bunga Senior TD Securities Gennadiy Goldberg, di New York."Pada Februari dan Maret, suku bunga lebih tinggi dan pada April mereka stabil di dekat puncaknya, jadi sepertinya mereka membeli cukup banyak," tambahnya.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan memulai April dengan imbal hasil 1,679 persen, turun menjadi 1,631 persen pada akhir bulan itu. Sementara itu, kepemilikan Tiongkok turun menjadi USD1,096 triliun dari USD1,1 triliun pada Maret. Kepemilikannya telah menurun selama dua bulan berturut-turut.Pada basis transaksi, asing membeli USD49,57 miliar obligasi pemerintah pada April, setelah rekor arus masuk USD118,87 miliar bulan sebelumnya. Data juga menunjukkan obligasi korporasi AS memiliki arus masuk USD10,14 miliar pada April, turun dari USD43,1 miliar pada Maret, merupakan yang terbesar sejak Mei 2008.Investor asing, sementara itu, menjual USD13,3 miliar ekuitas AS pada April, dari pembelian sebesar USD32,3 miliar pada Maret. Arus keluar ekuitas AS pada April adalah yang pertama dalam 12 bulan. Menurut data Departemen Keuangan, penduduk AS menurunkan kepemilikan mereka atas sekuritas asing jangka panjang, dengan penjualan bersih sebesar USD7,5 miliar.(ABD)