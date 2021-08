3 Pejabat The Fed Desak Kurangi Pembelian Aset

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tiga pejabat Federal Reserve AS mendesak bank sentral untuk mengumumkan rencana pengurangan pembelian asetnya segera setelah September meskipun ada risiko dari varian delta covid-19."Berdasarkan semua yang saya lihat, saya tidak melihat apa pun pada titik ini yang akan menyebabkan saya mengubah pandangan saya secara material," kata Presiden Federal Reserve Bank Dallas Robert Kaplan dalam sebuah wawancara dengan CNBC, dilansir Antara, Jumat, 27 Agustus 2021."Ini akan terus menjadi pandangan saya bahwa ketika kita sampai ke pertemuan September, kita akan dilayani dengan baik untuk mengumumkan rencana menyesuaikan pembelian dan mulai melaksanakan rencana itu pada Oktober atau segera sesudahnya," katanya.Sementara itu penyebaran cepat varian delta yang lebih menular dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian, Kaplan tidak berharap hal itu berdampak banyak pada ekonomi AS dalam arti luas."Apa yang kami lihat adalah bisnis dan konsumen belajar untuk beradaptasi dan melanjutkan hidup mereka, dan mereka menyadari bahwa ini tidak akan rapi dan bersih atau garis lurus," jelasnya.Presiden Federal Reserve Bank St. Louis James Bullard juga mengatakan kepada CNBC bahwa bank sentral harus segera mulai mengurangi pembelian aset dan menyelesaikan prosesnya pada akhir Maret untuk mencegah ekonomi AS dari overheating."Saya pikir ada kekhawatiran bahwa kami melakukan lebih banyak kerusakan daripada membantu pembelian aset karena ada gelembung perumahan yang baru jadi di AS," kata Bullard.Dalam sebuah wawancara dengan FOX Business, Presiden Bank Federal Reserve Kansas City Esther George mengatakan bank sentral harus mengurangi pembelian aset lebih cepat daripada nanti."Saya pikir komunikasi tentang hasil pertemuan September kami akan mencerminkan pertimbangan dan pandangan komite tentang bagaimana kemajuan itu dicapai," katanya.Tiga pejabat Fed sering dikategorikan sebagai "elang", yang lebih peduli tentang risiko inflasi, tetapi mereka tidak memiliki suara di Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), komite pembuat kebijakan Fed, tahun ini.Pernyataan mereka datang hanya satu hari sebelum Ketua Fed Jerome Powell akan berbicara pada Jumat sebagai bagian dari simposium ekonomi Jackson Hole tahunan Federal Reserve Bank of Kansas City.Para ekonom mengatakan, sementara itu para pemimpin Fed sering menggunakan konferensi penelitian Jackson Hole mengumumkan perubahan kebijakan penting, Powell tidak mungkin mengumumkan minggu ini bahwa bank sentral siap untuk mengurangi program pembelian asetnya."Powell tidak terburu-buru untuk menjalankan FOMC dan mengumumkan waktu, besaran, dan peta jalan operasi pengurangan yang kami harapkan akan diumumkan pada November dan dimulai pada Desember," kata Kepala ekonom di perusahaan akuntansi dan konsultan RSM US LLP, Joseph Brusuelas, dalam sebuah blog."Apa yang lebih mungkin adalah bahwa Powell akan menekankan risiko terhadap prospek yang terkait dengan varian delta," kata Brusuelas.Kepala ekonom AS di SGH Macro Advisors, Tim Duy, juga setuju bahwa pengumuman (pengurangan pembelian aset) pada November tampaknya mungkin terjadi."Informasi yang masuk menunjukkan posisi konsensus pada akhirnya akan jatuh pada pengumuman taper November; kekhawatiran baru tentang varian Delta kemungkinan pada September untuk taper sebenarnya," tulis Duy dalam sebuah catatan awal pekan ini.The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada level rekor terendah mendekati nol, sambil melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar USD120 miliar per bulan sampai "kemajuan lebih lanjut yang substansial" telah dibuat pada lapangan kerja dan inflasi.Risalah pertemuan Fed Juli menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat Fed mengindikasikan tepat bagi bank sentral untuk mulai mengurangi pembelian aset tahun ini, tetapi tidak ada keputusan mengenai pembelian aset yang dibuat pada pertemuan tersebut.(AHL)