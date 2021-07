Investor Amati Pernyataan Ketua Fed, Indeks S&P-Dow Kompak Menghijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Indeks-indeks utama Wall Street beragam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Indeks Dow dan S&P 500 berakhir lebih tinggi dalam sesi bergejolak karena investor menyeimbangkan kekhawatiran tentang inflasi dengan komentar meyakinkan dari Ketua Fed Jerome Powell Mengutip Antara, Kamis, 15 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 44,44 poin atau 0,13 persen menjadi 34.933,23 Indeks S&P 500 terdongkrak 5,09 poin atau 0,12 persen menjadi 4.374,30 poin. Indeks Komposit Nasdaq merosot 32,70 atau 0,22 persen menjadi 14.644,95Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan di zona merah, dengan sektor energi terperosok 2,94 persen, memimpin penurunan. Sementara itu, sektor bahan pokok konsumen menguat 0,92 persen, menjadikannya kelompok dengan kinerja terbaik."Kebijakan moneter AS akan menawarkan dukungan kuat untuk ekonomi sampai pemulihan selesai," kata Powell pada sidang Kongres dalam sambutannya yang menggambarkan lonjakan inflasi baru-baru ini sebagai sementara dan fokus pada kebutuhan untuk melanjutkan pertumbuhan pekerjaan.Komentar Powell mengikuti data minggu ini yang menunjukkan harga-harga produsen AS meningkat lebih dari yang diharapkan pada Juni dan harga konsumen AS naik paling tinggi dalam 13 tahun.Investor dalam beberapa pekan terakhir telah fokus pada inflasi, dengan banyak yang mengkhawatirkan kemungkinan pergeseran hawkish oleh Federal Reserve, serta lonjakan infeksi virus corona yang dapat menjatuhkan ekuitas AS dari rekor tertinggi."Dengan bank memulai musim laporan keuangan kuartal kedua minggu ini, analis memperkirakan pertumbuhan laba per saham 66 persen untuk perusahaan S&P 500," menurut perkiraan data IBES dari Refinitiv.S&P 500 telah melonjak sekitar 16 persen sepanjang tahun ini, membuat banyak investor khawatir bahwa reli pasar saham mungkin kehabisan tenaga, dan mereka mencari laporan laba emiten untuk berpotensi menyediakan lebih banyak bahan bakar."Semua orang tahu laba akan sangat kuat. Pertanyaannya adalah bagaimana pasar bereaksi terhadap laba tersebut, dan apa pandangan yang diberikan oleh manajemen. Itu lebih penting dari apapun," kata Kepala Strategi Investasi Inverness Counsel Tim Ghriskey, di New York.Apple Inc melonjak 2,4 persen ke rekor tertinggi setelah Bloomberg melaporkan bahwa perusahaan ingin para pemasoknya meningkatkan produksi iPhone mendatang sekitar 20 persen. Microsoft menambahkan 0,5 persen dan ditutup pada rekor tertinggi setelah mengatakan akan menawarkan sistem operasi Windows sebagai layanan berbasis cloud.Microsoft dan Apple mendukung S&P 500 lebih besar daripada saham lainnya. Bank of America Corp jatuh 2,5 persen setelah pemberi pinjaman itu merilis hasil kuartalannya dan merinci sensitivitasnya terhadap suku bunga rendahWells Fargo terangkat 4,0 persen setelah mengayunkan keuntungan pada kuartal kedua, menghancurkan ekspektasi Wall Street. Citigroup turun 0,3 persen setelah mengalahkan perkiraan pasar untuk laba kuartal kedua. Laporan keuangan tersebut mengikuti hasil yang kuat pada Selasa waktu setempat dari JPMorgan Chase & Co dan Goldman Sachs Group Inc.(ABD)