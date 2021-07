Harga Minyak Bervariasi, Investor Pantau Pertemuan OPEC+

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak mentah ditutup bervariasi pada perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi di saat para pedagang mengamati pertemuan penting dari negara-negara penghasil minyak utama terkait produksi guna menjaga agar harga tak kembali jatuh.Mengutip Antara, Sabtu, 3 Juli 2021, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus kehilangan tujuh sen menjadi menetap di USD75,16 per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman September naik 33 sen menjadi ditutup pada USD76,17 per barel di London ICE Futures Exchange.Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, melanjutkan pembicaraan, sehari setelah gagal mencapai kesepakatan mengenai kuota produksi mulai Agustus dan seterusnya. Investor dengan hati-hati menunggu hasil pertemuan.Aliansi produsen minyak melakukan pengurangan produksi -yang dalam tahun lalu karena pandemi merusak permintaan bahan bakar global- dan memulihkan produksi karena pemulihan ekonomi berlanjut di sebagian besar dunia. Pada pekan ini, patokan minyak mentah AS naik 1,5 persen, sementara Brent naik 1 persen.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat terpantau menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), dengan para investor di Wall Street menyaring laporan ketenagakerjaan Juni negara itu. Pemerintahan Joe Biden terus berupaya memulihkan lapangan pekerjaan usai terhantam keras pandemi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 152,82 poin atau 0,44 persen menjadi 34.786,35. Kemudian S&P 500 naik 32,40 poin atau 0,75 persen, menjadi 4.352,34. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 116,95 poin atau 0,81 persen menjadi 14.639,33.Ketiga rata-rata utama berada pada level penutupan tertinggi yang pernah ada. Kemudian sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor teknologi naik 1,39 persen, memimpin kenaikan. Namun, kelompok energi dan keuangan tengah berjuang keras.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah dengan delapan dari 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)