Emas Dunia Curi Panggung Kemenangan dari Dolar AS

Chicago: Emas sedikit menguat mendekati level psikologis USD1.800 pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), berbalik menguat dari penurunan dua sesi sebelumnya. Emas didorong oleh melemahnya dolar dan imbal hasil riil AS yang jatuh, namun kenaikan dibatasi kehati-hatian investor menjelang hasil pertemuan Federal Reserve.Mengutip Antara, Rabu, 28 Juli 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, naik tipis USD0,6 atau 0,03 persen, menjadi USD1.799,80 per ons. Sehari sebelumnya, Senin, 26 Juli, emas berjangka merosot USD2,6 atau 0,14 persen menjadi USD1.799,20 per ons.Emas berjangka juga jatuh sebanyak USD3,6 atau 0,2 persen menjadi USD1.801,80 pada Jumat, 23 Juli, setelah naik sebanyak USD2,0 atau 0,11 persen menjadi USD1.805,40 pada Kamis, 22 Juli, dan jatuh sebanyak USD8,0 atau 0,44 persen menjadi USD1.803,40 pada Rabu, 21 Juli.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya tergelincir 0,3 persen, meningkatkan daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya.Juga, imbal hasil pada Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) bertenor 10 tahun -jenis sekuritas surat utang yang diterbitkan pemerintah AS- mencapai rekor terendah, diterjemahkan ke dalam berkurangnya peluang kerugian memegang emas.Logam mulia telah bergerak terbatas dalam kisaran perdagangan yang ketat dalam beberapa pekan terakhir setelah sempat melewati USD1.830, gagal memanfaatkan imbal hasil obligasi Pemerintah AS yang lemah."Emas harus dilihat dari perspektif lintas aset dan bukan hanya dari obligasi, dan dengan pengembalian yang kuat di pasar ekuitas menghambat aliran modal ke emas," kata Bart Melek, kepala strategi komoditas di TD Securities."Untuk menembus lebih tinggi, harus ada beberapa hal negatif dan itu sekarang hanya dimanifestasikan dalam imbal hasil obligasi," kata Melek, sambil menambahkan bahwa data ekonomi yang lebih lemah ke depan kemungkinan akan mendorong harga emas lebih tinggi lagi.Investor sekarang mengawasi bagaimana Fed menyeimbangkan percepatan inflasi dengan meningkatnya ancaman ekonomi dari varian virus corona Delta, dalam pertemuan kebijakan dua hari yang dimulai pada Selasa, 27 Juli.Analis senior di FXTM Lukman Otunuga mengatakan emas bisa tetap terikat dalam kisaran sempit sampai pertemuan Fed. "Bank sentral yang hawkish dapat memberikan pukulan berat pada emas dengan imbal hasil nol. Namun, pertemuan yang dipenuhi dengan dovish dapat meningkatkan daya tarik logam mulia, mungkin mengirim harganya lebih tinggi," ucapnya.Kemudian logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun sebanyak 66,9 sen atau 2,64 persen menjadi USD24,649 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober turun sebanyak USD20,5 atau 1,92 persen menjadi USD1.049,5 per ons.(ABD)