Emas Dunia Kembali Berkilau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Harga emas merangkak naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), setelah kemarin mencatat penurunan terburuk dalam tujuh tahun terakhir. Pelemahan terjadi karena data ekonomi yang suram memunculkan kekhawatiran atas perlambatan pandemi covid-19 Mengutip Antara, Kamis, 13 Agustus 2020, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Mercantile Exchange bangkit USD2,7 atau 0,14 persen menjadi USD1.949,00 per ons. Emas berjangka anjlok USD93,4 atau 4,58 persen menjadi USD1.946,3 sehari sebelumnya.Emas berjangka juga terangkat USD11,7 atau 0,58 persen menjadi USD2.039,70 pada Senin, 10 Agustus. Emas sebelumnya jatuh USD41,4 atau 2,00 persen menjadi USD2.028,00 pada Jumat, 7 Agustus, berbalik dari kenaikan USD20,1 atau 0,98 persen menjadi USD2.069,40 pada Kamis, 6 Agustus."Penurunan emas (Selasa) adalah koreksi yang sehat, ini memungkinkan lebih banyak orang untuk masuk, sehingga harga akan naik lagi dan pada akhir tahun kita akan melihat tertinggi baru sepanjang masa dengan emas mungkin USD2.500 per ons," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago."Kami memiliki semua faktor fundamental yang mendukung emas. Federal Reserve AS akan tetap dovish untuk jangka waktu yang lama, mereka telah mengatakan bahwa mereka akan membiarkan inflasi naik di atas target mereka," tambahnya.Langkah stimulus besar cenderung mendukung emas, yang sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Sebuah laporan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa indeks harga konsumen (IHK) naik 0,6 persen pada Juli, yang mendukung emas.Kekhawatiran atas kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi sehingga menyusutkan ekonomi Inggris dengan rekor 20,4 persen pada kuartal kedua, mendukung daya tarik emas bersama dengan melemahnya dolar, yang turun 0,3 persen."Ekonomi global masih menghadapi sejumlah masalah yang memiliki kapasitas untuk mendukung emas. Ini termasuk risiko geopolitik dan stimulasi moneter dan fiskal yang sedang berlangsung. Faktor-faktor ini akan menahan penurunan lebih lanjut," kata Kepala Analis Logam Mulia HSBC James Steel, dalam sebuah catatan.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 7,0 sen atau 0,27 persen menjadi USD25,979 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober turun USD12,2 atau 1,26 persen menjadi USD959,2 per ons.(ABD)