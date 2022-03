Harga Emas Dunia Keok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada perdagangan Rabu waktu setempat. Penyebabnya, karena pasar saham global, Wall Street , rebound.Melansir Xinhua, Kamis, 3 Maret 2022, kontrak emas teraktif untuk pengiriman April turun USD21,5 atau 1,11 persen menjadi USD1.922,3 per ounce. Ketiga indeks pasar saham utama AS rebound tajam, sehingga meredam harga emas.Sementara itu, harga perak untuk pengiriman Mei turun 35,1 sen atau 1,37 persen menjadi USD25,19 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD16,1 atau 1,53 persen menjadi USD1.068 per ounce.Faktor pelemahan emas lainnya yakni karena berada di bawah tekanan tambahan, imbas dari laporan ketenagakerjaan Automated Data Processing Inc. yang menunjukkan 475 ribu pekerjaan baru tercipta selama Februari. Analis mencatat ini lebih baik dari yang diharapkan.Saham-saham di AS naik karena investor memantau situasi di Ukraina, sambil mencerna kesaksian terbaru Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 596,40 poin atau 1,79 persen menjadi 33.891,35. Indeks S&P 500 naik 80,28 poin atau 1,86 persen menjadi 4.386,54. Indeks Komposit Nasdaq naik 219,56 poin atau 1,62 persen menjadi 13.752,02.