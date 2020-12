Paket Bantuan Covid-19 Disahkan Kongres, Wall Street Bervariasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Wall Street berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), setelah Kongres Amerika Serikat (AS) menyetujui paket bantuan covid-19 yang telah lama tertunda. Paket tersebut diharapkan bisa menstimulus upaya pemulihan ekonomi yang rapuh.Mengutip Xinhua, Rabu, 23 Desember 2020, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 200,94 poin atau 0,67 persen menjadi 30.015,51. Sedangkan S&P 500 turun 7,66 poin atau 0,21 persen menjadi 3.687,26. Indeks Komposit Nasdaq naik 65,40 poin atau 0,51 persen menjadi 12.807,92.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup di zona negatif dengan sektor energi turun 1,74 persen, memimpin pelemahan. Kemudian sektor teknologi dan real estate naik masing-masing 0,86 persen dan 0,61 persen, kelompok yang berkinerja positif.Saham terkait perjalanan berada di bawah tekanan setelah jenis covid-19 yang baru dan lebih menular terdeteksi di Inggris serta mendorong pembatasan mobilitas baru. Upaya pencegahan menjadi hal penting karena menjadi indikator pemutusan penyebaran covid-19 jenis baru tersebut.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan delapan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Kongres AS menyetujui paket bantuan covid-19 senilai USD900 miliar pada Senin malam setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan dan negosiasi yang berat, ketika orang Amerika terus berjuang di tengah kejatuhan ekonomi dan kesehatan karena pandemi covid-19.Paket bantuan yang telah lama ditunggu kemungkinan meredam dampak pandemi, tetapi ekonom dan beberapa anggota parlemen mengatakan itu tidak cukup untuk mendukung ekonomi yang telah porak poranda. Mereka menyerukan lebih banyak tindakan bantuan dan upaya untuk mengendalikan virus.Penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins menunjukkan Amerika Serikat telah mendaftarkan lebih dari 18,1 juta kasus covid-19 yang dikonfirmasi dengan kematian terkait melebihi 321.000 pada Selasa sore, keduanya merupakan angka tertinggi di dunia.Di sisi data, The Conference Board yang berbasis di New York melaporkan, Indeks Keyakinan Konsumen AS turun menjadi 88,6 pada Desember dari pembacaan November 92,9. Kondisi ini diharapkan bisa terus membaik di masa mendatang sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi."Penilaian konsumen terhadap kondisi saat ini memburuk tajam pada Desember, karena kebangkitan covid-19 tetap menjadi penghambat kepercayaan," kata Direktur Senior Indikator Ekonomi The Conference Board Lynn Franco.(ABD)