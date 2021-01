AS Prioritaskan Investasi Domestik Sebelum Buat Perjanjian Dagang Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Calon Menteri Keuangan AS pilihan Joe Biden , Janet Yellen, mengatakan Pemerintahan Joe Biden akan memprioritaskan investasi domestik pada pekerja dan infrastruktur sebelum memulai perjanjian perdagangan bebas baru.Mengutip Antara, Jumat, 22 Januari 2021, Yellen juga menjanjikan tinjauan komprehensif tentang implementasi Tiongkok atas kesepakatan perdagangan Fase I dan mengatakan AS akan bekerja lebih erat dengan sekutu untuk mengatasi praktik penyalahgunaan oleh ekonomi terbesar kedua di dunia.Komite Keuangan Senat akan bertemu pada pukul 10.00 pagi EST pada Jumat untuk memberikan suara pada pencalonan mantan Ketua Federal Reserve itu, membuka jalan untuk pemungutan suara potensial oleh Senat secara penuh pada Jumat malam atau awal minggu depan."Presiden Biden sudah jelas bahwa dia tidak akan menandatangani perjanjian perdagangan bebas baru sebelum AS melakukan investasi besar pada pekerja Amerika dan infrastruktur kami. Pemulihan ekonomi kami di dalam negeri harus menjadi prioritas utama kami," kata Yellen, tentang kemungkinan kesepakatan perdagangan dengan Taiwan.Pada saat yang sama, dia mengatakan pemerintahan baru berencana untuk mengejar agenda perdagangan yang kuat dan berjanji bekerja sama dengan Biden guna menjangkau sekutu AS, membangun kembali jembatan, dan mengejar perjanjian perdagangan yang mendukung kemakmuran Amerika dan mengutamakan pekerja,Yellen mengatakan Pemerintahan Biden akan melakukan peninjauan komprehensif terhadap semua aspek kebijakan perdagangan mantan Presiden Donald Trump terhadap Tiongkok. "Termasuk penerapan kesepakatan perdagangan sementara Beijing yang ditandatangani pada Januari 2020," kata Yellen."Kami akan meninjau tarif (AS) di Tiongkok dan berkonsultasi dengan sekutu kami dan tidak akan membuat perubahan sampai kami melakukan kedua hal ini," kata Yellen, seraya menambahkan Pemerintahan Biden bertujuan menggunakan berbagai alat untuk melawan praktik ekonomi Tiongkok yang kejam dan meminta pertanggungjawaban Beijing.Chad Bown, seorang rekan di Peterson Institute for International Economics, mengatakan analisisnya menunjukkan pembelian barang-barang AS oleh Tiongkok pada 2020 anjlok 42 persen dari komitmen yang dibuat Beijing dalam kesepakatan tersebut."Sebagai bagian dari ulasannya, (Biden) akan berkonsultasi dengan sekutu untuk membangkitkan tekanan kolektif. Kami membutuhkan pendekatan yang benar-benar memberikan tekanan yang berarti bagi Tiongkok," ucapnya.Ditanya tentang apakah kenaikan tarif pajak perusahaan yang diusulkan Biden akan membahayakan daya saing perusahaan-perusahaan AS, terutama yang berkaitan dengan Tiongkok, Yellen mengatakan, setiap kenaikan tarif pajak perusahaan akan dibarengi dengan investasi besar-besaran yang akan menguntungkan bisnis AS.Dia mengatakan Proposal Biden untuk menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 28 persen -titik tengah dari tingkat sebelum 2017 dan tarif yang diberlakukan setelah pemotongan pajak Trump- masih akan membuatnya jauh di bawah tingkat yang telah ada selama beberapa dekade.Yellen, yang akan menjadi Menteri Keuangan pertama yang menjabat sebagai anggota hukum Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, berjanji untuk menindak jaringan pendanaan teroris, dan berjanji akan meninjau ketat investasi asing, juga dengan bantuan sekutu."Jika koordinasi seperti itu tidak berhasil, Departemen Keuangan harus siap untuk mendesak negara lain bergabung dengan kami dalam menargetkan teroris dan proliferator berbahaya, dan mengekspos keterlibatan mereka jika perlu," kata Yellen, menambahkan bahwa Tiongkok tidak boleh diizinkan untuk melanggar sanksi-sanksi AS.(ABD)