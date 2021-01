Biden Dilantik Jadi Presiden AS, Wall Street Tembus Rekor Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa Wall Street ditutup pada rekor tertinggi baru pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah Joe Biden resmi dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS). Biden berencana meluncurkan stimulus besar-besaran guna memulihkan perekonomian dan imbasnya terhadap gerak pasar saham.Mengutip Xinhua, Kamis, 21 Januari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average melesat 257,86 poin atau 0,83 persen menjadi 31.188,38. Kemudian S&P 500 meningkat 52,94 poin atau 1,39 persen menjadi 3.851,85. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 260,07 poin atau 1,97 persen menjadi 13.457,25. Ketiga indeks utama mencatat rekor penutupan masing-masing.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau dengan sektor layanan komunikasi menguat 3,62 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor keuangan tergelincir sebanyak 0,47 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan enam dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Biden pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) mengatakan dalam pidatonya bahwa seluruh jiwanya ada dalam mempersatukan bangsa yang terkoyak oleh banyak tantangan yang perlu diatasi dan mendesak rakyat Amerika untuk bersatu pada momen bersejarah krisis. Sedangkan investor menimbang prospek stimulus fiskal AS lebih lanjut.Sementara itu, Janet Yellen, calon Menteri Keuangan pilihan Biden, mendesak Kongres AS untuk bertindak besar dengan paket bantuan covid-19 baru karena pemulihan ekonomi kehilangan momentum di tengah melonjaknya kasus virus korona.Yellen membuat pernyataan itu setelah Biden pekan lalu mengumumkan proposal bantuan covid-19 senilai USD1,9 triliun, yang mendapat tentangan banyak anggota Kongres dari Partai Republik. Namun, mayoritas Demokrat dinilai memberikan ruang gerak bagi Biden mendapatkan proposal tersebut.Lebih lanjut, menurut penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat telah mendaftarkan lebih dari 24,3 juta kasus covid-19 yang dikonfirmasi dengan kematian terkait melebihi 404 ribu pada Rabu sore. Pemerintahan Biden dinantikan apakah mampu menekan angka penyebaran atau tidak.(ABD)