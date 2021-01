Pandemi Memburuk, Biden Takkan Cabut Pembatasan Perjalanan dari Eropa-Inggris-Brasil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pemerintahan Biden yang segera berkantor di Gedung Putih disebut tidak akan mencabut larangan masuk pada sebagian besar pengunjung dari Eropa, Inggris, dan Brasil. Keputusan itu ditetapkan meski Presiden Donald Trump memerintahkan diakhirinya pembatasan perjalanan covid-19 "Dengan pandemi yang memburuk, dan varian yang lebih menular muncul di seluruh dunia, ini bukan waktunya untuk mencabut pembatasan perjalanan internasional," kata Juru Bicara Presiden AS terpilih Joe Biden, Jen Psaki, dalam cuitannya di Twitter, dilansir dari CNBC International, Rabu, 20 Januari 2021.Trump pertama kali memberlakukan aturan pada Maret 2020 dalam upaya mengekang penyebaran virus, meskipun covid-19 sudah beredar di AS sebelum itu. Pada Senin malam waktu setempat, Trump mengeluarkan perintah yang mencabut pembatasan tersebut atau hanya dua hari sebelum pelantikan Biden.Aturan itu melarang sebagian besar warga non-AS jika mereka pernah berada di Brasil, lalu 26 negara di wilayah Schengen di Eropa, Irlandia, atau Inggris Raya dalam dua minggu terakhir untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat. Harapannya pemerintah bisa mengendalikan penyebaran covid-19.Aturan yang dikeluarkan Trump datang kurang dari seminggu setelah AS mengatakan akan mewajibkan para pelancong, termasuk warga AS, yang terbang ke AS dari luar negeri, untuk dites covid-19 sebelum terbang. Persyaratan itu mulai berlaku pada 26 Januari -hari yang sama saat pembatasan perjalanan akan dicabut.Maskapai telah berulang kali meminta Pemerintah AS untuk mengganti larangan tersebut, yang telah berkontribusi pada penurunan permintaan dan kerugian miliaran, dengan dilakukannya tes covid-19 sebelum penerbangan. Volume perjalanan internasional telah turun lebih dari perjalanan domestik selama pandemi.(ABD)