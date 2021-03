Sah! DPR AS Setujui Paket Stimulus Rp26 Ribu Triliun Biden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: DPR Amerika Serikat (AS) mengesahkan paket bantuan virus korona senilai USD1,9 triliun atau setara Rp26.822 triliun (kurs Rp14.117) yang diusulkan Pemerintahan Joe Biden. Usai disahkan, DPR AS mengirimkan proposal tersebut ke Senat AS dengan Demokrat bergegas untuk menyetujui lebih banyak bantuan sebelum program pengangguran berakhir.Mengutip CNBC International, Selasa, 2 Maret 2021, upaya itu adalah inisiatif legislatif besar pertama untuk Presiden AS Joe Biden. Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat dan memacu pemulihan ekonomi AS usai terhantam keras oleh pandemi covid-19. Terlepas dari semua, sejauh ini upaya pemulihan ekonomi AS mulai terlihat.Adapun Senator akan mulai mempertimbangkan rencana bantuan pandemi minggu depan. Sementara anggota parlemen akan menawarkan amandemen, dan majelis kemungkinan akan mengesahkan versi RUU yang berbeda. Ini berarti DPR AS harus mengesahkan rencana Senat atau kamar harus menyusun proposal akhir dalam komite konferensi.Demokrat, yang memegang mayoritas di DPR dan Senat, memilih untuk menyetujui undang-undang paket bantuan tambahan USD1,9 triliun melalui rekonsiliasi anggaran daripada menyelesaikan paket bantuan yang lebih kecil dengan Partai Republik. Proses ini memungkinkan sebuah RUU disahkan dengan mayoritas sederhana di Senat."Sekarang, RUU itu dipindahkan ke Senat Amerika Serikat, di mana saya berharap RUU itu akan segera ditindaklanjuti. Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jika kita bertindak sekarang, tegas, cepat, dan berani kita akhirnya bisa mengatasi virus ini. Kita akhirnya bisa membuat ekonomi kita bergerak lagi," kata Biden.Demokrat menyebut RUU yang diperlukan untuk mempercepat vaksinasi adalah langkah penting untuk melanjutkan tahapan ke kehidupan pra-pandemi dan menopang rumah tangga pada saat sekitar 19 juta orang menerima tunjangan pengangguran. Adapun rencana penyelamatan Amerika oleh Presiden Biden adalah tindakan yang menentukan."Waktu untuk tindakan tegas sudah lama tertunda," kata Ketua DPR Nancy Pelosi.Paket tersebut disetujui DPR AS meskipun ada kemunduran besar bagi Demokrat. Kemunduran itu ketika seorang pejabat penting Senat memutuskan bahwa versi terakhir RUU tidak dapat memasukkan kenaikan upah minimum. Sedangkan Biden telah berkampanye untuk menaikkan upah minimum nasional menjadi USD15 per jam, dari tarif USD7,25 yang berlaku sejak 2009.Dia bermaksud untuk memasukkannya ke dalam rencana penyelamatan, yang secara langsung memberikan cek senilai USD1.400 kepada bagi banyak orang Amerika dan mengalokasikan miliaran dolar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengiriman vaksin, membantu sekolah membuka kembali, dan mendanai pemerintah negara bagian dan lokal.Upaya itu akan memperpanjang tunjangan pengangguran, yang akan berakhir pertengahan Maret, sekitar enam bulan, serta moratorium penggusuran bagi jutaan orang yang berjuang untuk membayar sewa. RUU itu berada di jalur untuk menjadi stimulus AS terbesar kedua, setelah paket USD2 triliun yang ditandatangani Donald Trump pada Maret lalu.Meski anggota parlemen Senat menolak memasukkan bahasa upah minimum dalam RUU seperti yang tertulis di bawah aturan rekonsiliasi anggaran, namun Demokrat tetap mempertahankan ketentuan tersebut. Demokrat menyoroti hal itu sebagai prioritas utama partai."Kami tidak akan berhenti sampai kami melewati upah minimum USD15," kata Nancy Pelosi.Bahkan tanpa kenaikan upah, Nancy mengatakan, RUU itu kritis dan akan menjadi bencana jika tidak menjadi undang-undang. "Rakyat Amerika perlu tahu bahwa pemerintah mereka ada untuk mereka. Seperti yang dikatakan Presiden Biden, bantuan sedang dalam perjalanan," pungkasnya.(ABD)