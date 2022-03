Perdamaian Rusia-Ukraina Masih Jauh, Harga Emas Naik Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas menguat sedikit di atas level psikologis USD2.000 per ons pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi). Emas bangkit dari penurunan tajam sesi sebelumnya, karena daya tarik safe haven emas didukung oleh kurangnya kemajuan dalam pembicaraan antara Rusia dan Ukraina dan data inflasi AS yang lebih tinggi. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD12,2 atau 0,61 persen menjadi USD2.000 per ons.Serbuan ke aset-aset safe haven awal pekan ini telah mendorong emas mendekati level rekor yang dicapai pada Agustus 2020. Investor juga mencermati data inflasi Februari dari Amerika Serikat, yang sesuai dengan ekspektasi tetapi juga menunjukkan peningkatan tahun-ke-tahun terbesar sejak Januari 1982.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga konsumen AS, barometer inflasi, meningkat sebesar 0,8 persen pada Februari 2022, atau 7,9 persen tahun ke tahun, pertumbuhan tertinggi sejak Januari 1982."Angka inflasi tentu merupakan elemen bullish yang mendasari emas. Namun, geopolitik mengalahkan data ekonomi saat ini," kata Analis Senior di Kitco Metals Jim Wycoff dikutip dari Antara, Jumat, 11 Maret 2022."Bullish (emas) menghabiskan banyak energi mendorong harga ke rekor tertinggi awal pekan ini. Sekarang, bahkan data inflasi bullish tidak memberikan banyak manfaat karena (harga) baru saja habis." jelas dia.Dengan latar belakang melonjaknya harga minyak dan komoditas, investor sekarang menunggu pernyataan kebijakan Federal Reserve berikutnya pada 16 Maret.Memukul selera terhadap aset-aset berisiko, pembicaraan antara Rusia dan menteri luar negeri Ukraina tidak membuat kemajuan nyata menuju gencatan senjata.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 44 sen atau 1,7 persen menjadi USD26,256 per ons. Platinum untuk pengiriman April turun USD12,4 atau 1,12 persen menjadi USD1.095 per ons.