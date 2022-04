Proses Pengurangan Neraca AS Bakal Menekan Pendapatan Rumah Tangga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Gubernur Federal Reserve Lael Brainard mengatakan tugas untuk mengurangi tekanan akibat inflasi menjadi yang terpenting saat ini. Namun, pengurangan neraca juga akan dimulai secepatnya pada Mei.The Fed saat ini akan terus memperketat kebijakan moneternya secara metodis melalui serangkaian kenaikan tingkat suku bunga . Namun pengurangan neraca tentu akan dilakukan pada Mei.Saat ini Brainard mengatakan pemulihan telah jauh lebih kuat dan lebih cepat daripada siklus sebelumnya. Oleh karenanya itu pengurangan neraca akan terjadi dalam jumlah yang lebih besar dan lebih cepat daripada yang terjadi sebelumnya."Dahulu di 2017 The Fed mengurangi neraca dimulai dengan batas bulanan yaitu USD6 miliar Treasuries dan USD4 miliar sekuritas berbasis hipotek yang naik dalam kurun waktu satu tahun menjadi USD30 miliar untuk Treasuries dan USD20 miliar untuk sekuritas berbasis hipotek," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 6 April 2022.Kali ini kemungkinan pengurangan neraca tidak akan sama seperti dulu. Kalau dulu mungkin dalam kurun waktu satu tahun proses kenaikkan akan berjalan lebih lama, tetapi kali ini proses tersebut akan lebih cepat dengan nilai yang lebih besar. Sehingga proses pengurangan neraca mungkin tidak akan sampai satu tahun lagi seperti dulu. Mungkin saja bisa terjadi dalam kurun waktu enam bulan, yang merupakan pengurangan tercepat untuk saat ini."Namun apapun itu, kami hanya bisa menduga, risalah esok hari akan memberikan kita gambaran saat ini sejauh mana The Fed akan beraksi untuk melunakkan inflasi ," kata Nico.Pengurangan neraca akan berkontribusi terhadap pengetatan kebijakan moneter serta proyeksi kenaikkan tingkat suku bunga. Bank Sentral AS sejauh ini sudah menaikkan tingkat suku bunga, dan akan ada enam kali lagi kenaikan untuk 2022 ini.Brainard juga memberikan gambaran bagaimana inflasi sejauh ini telah memberikan dampak terhadap rumah tangga yang memiliki pendapatan yang rendah dan menghabiskan 77 persen dari pendapatan mereka untuk kebutuhan, dibandingkan dengan 31 persen rumah tangga berpenghasilan tinggi.Brainard menambahkan jika inflasi terlalu tinggi maka akan memiliki risiko terbalik. Oleh karena itu Komite siap untuk mengambil tindakan yang lebih besar jika indikator inflasi dan ekspektasi inflasi memberikan informasi bahwa tindakan yang lebih besar akan diperlukan."Saat ini pelaku pasar dan investor tengah hangat memperbincangkan seberapa besar The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga pada Mei nanti yang akan diadakan pada 4 Mei nanti. Tentu ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunga 25 bps, reaksinya masih akan terkendali, tapi bagaimana belum tentu bila kenaikannya hingga 50 bps," kata Nico.