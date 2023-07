Meredup, Harga Emas Dunia Jatuh Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

London: Harga emas dunia terkoreksi pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas dunia melemah setelah sebelumnya menguat setelah data inflasi yang lebih rendah dari konsensus analis.Berdasarkan data Investing.com, harga emas dunia acuan XAU/USD bergerak sebanyak USD1.960 per ounce atau stagnan pada perdagangan Jumat, 14 Juli 2023. Harga emas dunia bergerak pada rentang USD1.959 hingga USD1.969 per ounce.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Kamis, 13 Juli 2023, indeks harga produsen (IHP) AS naik tipis 0,1 persen bulan ke bulan pada Juni, di bawah perkiraan pasar untuk kenaikan 0,2 persen. IHP AS, pengukur inflasi utama yang melacak perubahan rata-rata harga yang dibayarkan bisnis kepada pemasok, telah menurun selama 12 bulan berturut-turut.Perlambatan inflasi grosir AS, bersama dengan penurunan indeks harga konsumen (IHK) yang dilaporkan pada Rabu, 12 Juli 2023 menunjukkan perlambatan inflasi AS, meningkatkan ekspektasi pasar kenaikan suku bunga Federal Reserve bisa segera berakhir dan mendorong harga emas.Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Kamis, 13 Juli 2023, permohonan untuk klaim pengangguran turun 12 ribu menjadi 237 ribu untuk pekan yang berakhir 8 Juli, lebih rendah dari 249 ribu pada minggu sebelumnya.