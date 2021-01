Fed: Suku Bunga Acuan Bisa Naik Lebih Cepat dari Perkiraan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic mengatakan suku bunga acuan bisa naik lebih cepat dari perkiraan. Hal itu lantaran pemulihan ekonomi Amerika Serikat bergerak lebih kencang ketimbang prediksi di tengah kerusakan ekonomi akibat pandemi covid-19.Namun sebagian besar rekannya tidak melihat ada kenaikan suku bunga acuan dari Federal Reserve sampai setidaknya 2023. Meski demikian, Bostic memandang langkah-langkah darurat yang telah diambil the Fed untuk memerangi pandemi covid-19 dapat mulai dibatalkan dalam dua tahun ke depan."Saya pikir ada beberapa kemungkinan bahwa ekonomi bisa kembali sedikit lebih kuat dari yang diperkirakan beberapa orang. Jika itu terjadi, saya siap untuk mendukung penarikan dan kalibrasi ulang sedikit akomodasi kami dan kemudian mempertimbangkan untuk memindahkan kebijakan suku bunga," tuturnya, dilansir dari CNBC International, Rabu, 13 Januari 2021.Akan tetapi, lanjutnya, kondisi itu dilihat Bostic tidak akan terjadi pada 2021. "Banyak hal yang harus terjadi untuk membawa kita ke sana (ekonomi AS pulih lebih cepat). Kemudian kita akan melihat ke 2022. Mungkin paruh kedua 2022 atau bahkan 2023 di mana hal itu mungkin lebih berperan (menyesuaikan suku bunga AS)," tuturnya.Pada pertemuan Desember 2020, anggota Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menyampaikan ekspektasi masing-masing untuk beberapa tahun ke depan. Harapan median terkait suku bunga acuan Fed adalah tetap dalam kisaran yang ditargetkan saat ini di kisaran 0-0,25 persen hingga 2023, dengan perkiraan jangka panjang 2,5 persen.Dari 17 anggota FOMC yang memberikan pandangan, tidak ada yang melihat kemungkinan kenaikan suku bunga acuan pada 2021 dan hanya satu yang menunjukkan adanya kenaikan suku bunga AS pada 2022. Untuk tahun berikutnya atau 2023, tiga anggota memandang ada kenaikan suku bunga AS sebanyak 25 basis poin.Kemudian ada satu anggota yang memperkirakan kenaikan 50 basis poin pada 2023 dan satu anggota lainnya melihat kenaikan suku bunga acuan sebanyak 100 basis poin. Para pejabat Fed sangat berhati-hati menilai risiko terhadap perkiraan yang dikeluarkan. Bostic mencatat pertumbuhan hampir seluruhnya bergantung pada seberapa cepat vaksinasi dilakukan."Semua kejatuhan ekonomi telah menyalakan fungsi kami untuk menanggapi krisis kesehatan masyarakat. Membuat ramalan tentang tahun ini pada intinya adalah bicara tentang seberapa baik vaksin dilakukan," pungkasnya.(ABD)