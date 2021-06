Emas Dunia Pamer Kemilau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange bergerak naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan terjadi karena para investor menyesuaikan posisi menjelang rilis laporan pekerjaan bulanan Amerika Serikat (AS) Mengutip Antara, Kamis, 1 Juli 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD8 atau 0,45 persen menjadi USD1.771,6 per ons. Emas mengalami penurunan harga lebih dari tujuh persen pada Juni, tetapi mengalami kenaikan sekitar lima persen pada kuartal kedua, dan penurunan 6,6 persen pada paruh pertama tahun ini.Data ekonomi yang dirilis pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) terlihat beragam. Chicago Business Barometer, juga dikenal sebagai indeks pembelian manajer Chicago (PMI), turun menjadi 66,1 pada Juni dari 75,2 pada bulan sebelumnya, angka tertinggi sejak Desember 1983.Automated Data Processing Inc melaporkan bahwa lapangan kerja sektor swasta AS meningkat sebesar 692 ribu pekerjaan pada Juni. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi 886 ribu pekerjaan yang tercipta pada Mei.Adapun harga perak untuk pengiriman September naik sebanyak 29,3 sen atau 1,13 persen menjadi USD26,194 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober naik sebanyak USD2,3 atau 0,21 persen menjadi USD1,072,9 per ons.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan para investor mencerna data ekonomi terbaru. Pemerintahan Joe Biden terus berupaya memacu perekonomian yang salah satunya melalui program vaksinasi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 210,22 poin atau 0,61 persen menjadi 34.502,51. Kemudian indeks S&P 500 naik 5,70 poin atau 0,13 persen menjadi 4.297,50. Indeks Komposit Nasdaq turun 24,38 poin atau 0,17 persen menjadi 14.503,95.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir hijau, dengan sektor energi memimpin kenaikan dengan melonjak sebanyak 1,31 persen. Sedangkan sektor real estat tergelincir sebanyak 0,76 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah. Enam dari 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P US Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)