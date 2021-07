Keputusan Fed dan Rilis Data Ekonomi Suram Bikin Dolar AS Jatuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) jatuh ke level terendah satu bulan pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Federal Reserve AS mengatakan pasar kerja masih memiliki beberapa alasan untuk dibahas sebelum tiba saatnya melonggarkan stimulus moneter, mengambil tenaga greenback dari reli selama sebulan.Mengutip Antara, Jumat, 30 Juli 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama saingannya, turun 0,383 persen pada 91,905, terendah sejak 29 Juni. Euro menguat 0,35 persen terhadap dolar AS, menjadi USD1,1885."Kekuasaan dolar atas euro tampaknya berakhir karena The Fed tampaknya tidak jauh dari tapering (pengurangan pembelian obligasi) karena ekonomi perlahan-lahan mencapai kemajuan substansial di pasar tenaga kerja," kata Analis Pasar Senior Oanda Edward Moya.Indeks, yang masih naik 1,6 persen sejak pertemuan Fed Juni, setelah pergeseran hawkish dari bank sentral AS, mendapat sedikit dukungan dari angka produk domestik bruto AS yang dirilis pada Kamis waktu setempat. Ekonomi AS tumbuh solid pada kuartal kedua, didorong oleh bantuan besar-besaran pemerintah, tapi pertumbuhan jauh dari ekspektasi para ekonom.Departemen Perdagangan mengatakan PDB AS meningkat pada tingkat tahunan 6,5 persen di kuartal terakhir, jauh di bawah tingkat perkiraan ekonom 8,5 persen yang disurvei."Dengan dolar yang sudah di bawah tekanan hari ini karena lingkungan risiko stabil dan pasar menerima retorika dovish dari Ketua Fed (Jerome) Powell kemarin, penurunan hampir 2,0 persen di PDB kuartal kedua tidak banyak membantu meringankan greenback," kata Analis Pasar Valas Senior Monex Eropa Simon Harvey.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS cenderung lebih rendah setelah pernyataan Fed pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan imbal hasil riil yang disesuaikan dengan inflasi jatuh ke level terendah baru, sehingga membebani mata uang AS.“Jika kurva imbal hasil terus meningkat secara perlahan dengan selera risiko tetap ada, penurunan dolar dapat meningkat dalam beberapa minggu mendatang,” kata Moya dari Oanda.Tiongkok meningkatkan upaya untuk menenangkan kegelisahan investor setelah kejatuhan pasar yang liar minggu ini dengan memberi tahu pialang asing untuk tidak melebih-lebihkan tindakan regulasi terbarunya.Dolar Australia dan Selandia Baru, yang bergantung pada pertumbuhan ekonomi dunia dan Tiongkok, masing-masing naik 0,33 persen dan 0,7 persen. Sementara itu, dolar AS yang lebih lemah dan penurunan kasus virus korona di Inggris membantu mengangkat poundsterling Inggris ke level tertinggi dalam lebih dari sebulan terhadap dolar.(ABD)