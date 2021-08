Mayoritas Pejabat Fed Setuju untuk Kurangi Pembelian Aset di Tahun Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Risalah kebijakan Fed yang baru dirilis mengungkapkan sebagian besar pejabat Federal Reserve Amerika Serikat (AS) setuju pada bulan lalu bahwa bank sentral akan mulai mengurangi pembelian aset tahun ini. Hal itu dengan catatan jika ekonomi AS berkembang secara luas seperti yang mereka antisipasi."Berbagai peserta berkomentar bahwa kondisi ekonomi dan keuangan kemungkinan akan menjamin pengurangan dalam beberapa bulan mendatang," kata The Fed dalam risalah pertemuan 27-28 Juli, dilansir dari Xinhua, Kamis, 19 Agustus 2021.Tetapi beberapa pejabat Fed lainnya mengindikasikan bahwa pengurangan laju pembelian aset lebih mungkin dilakukan di awal tahun depan. Adapun The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada level rekor terendah mendekati nol.Hal itu dilakukan sambil melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar USD120 miliar per bulan sampai kemajuan lebih lanjut yang substansial telah dibuat pada lapangan kerja dan tingkat inflasi.Risalah mencatat bahwa standar Fed tentang kemajuan lebih lanjut yang substansial menuju tujuan kerja maksimum belum terpenuhi, sementara tujuan inflasi telah tercapai. Kondisi ini yang membuat para pejabat masih terpecah mengenai kapan waktu untuk mengetatkan kebijakan dengan mengurangi pembelian aset."Peserta mengamati bahwa tingkat inflasi telah meningkat secara signifikan dan memperkirakan bahwa kemungkinan akan tetap tinggi dalam beberapa bulan mendatang sebelum menjadi moderat," kata risalah tersebut.Risalah juga menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat Fed melihat ada manfaat dalam mengurangi laju pembelian bersih obligasi AS dan sekuritas yang didukung hipotek agensi secara proporsional untuk mengakhiri kedua set pembelian pada saat yang sama.The Fed saat ini membeli USD80 miliar dalam obligasi AS dan USD40 miliar dalam sekuritas yang didukung hipotek agensi per bulan.Risalah datang ketika beberapa pejabat Fed, termasuk Presiden Dallas Federal Reserve Bank Robert Kaplan dan Presiden Bank Federal Reserve Boston Eric Rosengren, telah secara terbuka mendukung rencana untuk mengumumkan pengurangan pembelian aset segera setelah September."Alasan saya mengatakan kita harus segera memulai pengurangan karena saya pikir pembelian ini dilengkapi dengan sangat baik untuk merangsang permintaan. Tapi kami tidak memiliki masalah permintaan dalam perekonomian," kata Kaplan, seraya menambahkan pengurangan segera akan memberi Fed lebih banyak fleksibilitas untuk bersabar menaikkan suku bunga.(ABD)