Dolar AS Masih Perkasa

New York: Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah klaim pengangguran AS mengalami penurunan dan pasar tenaga kerja menunjukkan ketahanan.Dikutip dari Xinhua, Jumat, 18 Agustus 2023, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,13 persen menjadi 103,5739 pada penutupan perdagangan.Adapun, permohonan untuk tunjangan pengangguran turun 11 ribu menjadi 239 ribu untuk pekan yang berakhir 12 Agustus dari 250 ribu pada minggu sebelumnya, menurut laporan Departemen Tenaga Kerja AS. Dolar AS berayun antara keuntungan dan kerugian setelah laporan tersebut, sebelum dipengaruhi oleh lonjakan imbal hasil obligasi Pemerintah AS dan mencapai tertinggi dalam dua bulan terakhir di 103,59."Ekonomi mungkin memanas bukannya mendingin karena obat moneter dari suku bunga 5,5 persen yang lebih tinggi tidak memperlambat permintaan agregat seperti yang seharusnya dikatakan oleh buku pelajaran ekonomi," ungkap kepala ekonom di FWDBONDS Christopher Rupkey.