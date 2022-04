Dolar AS Pamer Kekuatan di Tengah Kegelisahan Geopolitik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), karena pelaku pasar mencari keamanan di greenback di tengah kegelisahan geopolitik . Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,53 persen pada 101,7530.Mengutip Xinhua, Selasa, 26 April 2022, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0714 dibandingkan dengan USD1,0789 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,2734 dibandingkan dengan USD1,2825 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7168 dibandingkan dengan USD0,7239.Sedangkan dolar AS dibeli 128,01 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 128,59 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9590 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9568 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2729 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2717 dolar Kanada.Reaksi pasar di atas muncul saat konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ketiga. Pekan lalu, Dana Moneter Internasional memangkas perkiraan pertumbuhan global untuk 2022 menjadi 3,6 persen di tengah konflik Rusia-Ukraina, 0,8 poin persentase lebih rendah dari proyeksi Januari.Dolar AS juga didukung oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga secara agresif dalam beberapa bulan mendatang. Langkah tersebut guna memerangi ledakan inflasi yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda mereda.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), didukung oleh reli nama-nama teknologi. Namun, para investor terus memantau rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan berikutnya.Indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 238,06 poin atau 0,70 persen menjadi 34.049,46. Sedangkan indeks S&P 500 menguat 24,34 poin atau 0,57 persen, menjadi 4.296,12. Kemudian indeks Komposit Nasdaq naik 165,56 poin atau 1,29 persen menjadi 13.004,85.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor layanan komunikasi dan teknologi masing-masing naik 1,53 persen dan 1,44 persen, melampaui yang lainnya. Sedangkan sektor energi jatuh 3,34 persen, kelompok berkinerja terburuk.