Kemilau Emas Dunia Dipangkas Penguatan Dolar AS

Chicago: Harga emas dunia jatuh pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), menghapus sebagian besar keuntungan dua hari beruntun sebelumnya. Kondisi itu terjadi karena penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS mengurangi daya tarik logam mulia kuning Mengutip Antara, Sabtu, 4 Juni 2022, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di Divisi Comex New York Exchange, merosot USD21,2 atau 1,13 persen menjadi ditutup pada USD1.850,20 per ons. Ini adalah penurunan harian emas terbesar dalam waktu sekitar tiga minggu.Harga emas berjangka melonjak USD22,7 atau 1,23 persen menjadi USD1,871,40 pada Kamis, 2 Juni, setelah naik sebanyak USD0,3 atau 0,02 persen menjadi USD1.848,70 pada Rabu, 1 Juni, dan jatuh USD8,9 atau 0,48 persen menjadi USD1.848,40 pada Selasa, 31 Mei. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, menguat 0,31 persen menjadi 102,1390.Sementara itu, imbal hasil obligasi Pemerintah AS mencapai tertinggi dua minggu setelah data menunjukkan ekonomi Amerika menghasilkan jumlah pekerjaan yang lebih besar dari perkiraan pada Mei, menandakan Federal Reserve (Fed) kemungkinan terus menaikkan suku bunga dalam upayanya untuk mengekang inflasi.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa data penggajian non-pertanian (nonfarm payrolls) AS meningkat 390 ribu pada Mei, lebih tinggi dari perkiraan Dow Jones sebesar 328 ribu. Tingkat pengangguran tidak berubah pada 3,6 persen.Kenaikan yang lebih kuat dari perkiraan dalam angka penggajian non-pertanian AS telah memperkuat ekspektasi pasar untuk suku bunga yang lebih tinggi dari Federal Reserve dalam beberapa bulan mendatang, sehingga mendorong dolar lebih tinggi.Berbicara pada acara virtual yang diselenggarakan oleh Philadelphia Council for Business Economics, Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester tidak mendukung jeda kenaikan suku bunga pada September, dan memperingatkan bahwa laju kenaikan suku bunga dapat lebih cepat atau melambat mulai September, berdasarkan apa yang terjadi dengan inflasi.Sedangkan harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 36,7 sen atau 1,65 persen menjadi ditutup pada USD21,908 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun sebanyak USD12 atau 1,17 persen menjadi ditutup pada USD1,016,4 per ons.