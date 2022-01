Perdagangan Pagi, Rupiah Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada perdagangan Jumat pagi, 7 Januari 2022. Rupiah berhasil rebound terhadap mata uang Paman Sam. Data-data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang belum sempurna memberikan tekanan ke dolar AS.Bloomberg melansir mata uang rupiah naik 39,5 poin ke level Rp14.351 per USD pada pembukaan perdagangan Jumat, 7 Januari 2022. Kemudian mata uang rupiah berada pada level Rp14.393 per USD. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,01 persen pada 96,257.Dikutip dari Antara, menurut risalah pertemuan kebijakan terbaru Fed yang dirilis Rabu 5 Januari 2022, pejabat Federal Reserve AS mengantisipasi kenaikan suku bunga lebih awal dan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya karena ekonomi terus pulih dan inflasi tetap tinggi.Namun, di sisi ekonomi, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Kamis 6 Januari 2022 bahwa klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, naik 7.000 menjadi 207 ribu dalam pekan yang berakhir 1 Januari, lebih tinggi dari perkiraan pasar 195 ribu.Di tempat lain, indeks jasa-jasa dari Institute for Supply Management (ISM) turun menjadi 62 persen pada Desember dari rekor 69,1 persen pada November. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan indeks turun menjadi 66,8 persen.