Fed Percepat Tapering, Wall Street Merekah

Kenaikan tajam S&P 500

(ABD)

New York: Wall Street naik tajam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan terjadi setelah Federal Reserve mengatakan akan mengakhiri pembelian obligasi era pandemi pada Maret karena bank sentral itu keluar dari kebijakan yang diberlakukan pada awal krisis kesehatan.Mengutip Antara, Kamis, 16 Desember 2021, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 1,08 persen atau 383,25 poin, menjadi 35.927,43. Indeks S&P 500 melambung 1,63 persen atau 75,76 poin menjadi 4.709,85. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 2,15 persen atau 327,94 poin menjadi 15.565,58.Di antara 11 indeks sektor S&P 500, sektor teknologi melonjak 2,7 persen dan layanan kesehatan terangkat 2,1 persen. Setelah pertemuan kebijakan dua hari, The Fed mengisyaratkan target inflasinya telah terpenuhi, dan pengumumannya untuk mengakhiri pembelian obligasi membuka jalan bagi kenaikan suku bunga tiga perempat poin pada akhir 2022.Ketiga indeks utama saham AS membalikkan penurunan awal dan naik ke wilayah positif. Wall Street memperpanjang kenaikan tersebut karena Ketua Fed Jerome Powell selama konferensi persnya memberikan nada optimis tentang pemulihan ekonomi AS dan menyatakan kesediaannya untuk menaikkan suku bunga yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi."Apa yang dikatakan pasar adalah, karena Fed meningkatkan tapering mereka, mungkin mereka merasa inflasi terkendali. Mereka melakukan apa yang diharapkan. Itu akan menambah kredibilitas The Fed dan itu akan -seimbang- netral hingga positif bagi pasar," kata Manajer Portofolio Senior Globalt Investments Tom Martin, di Atlanta.Kenaikan tajam S&P 500 menghapus hampir semua kerugiannya dari awal pekan ini dan membuatnya hampir mencapai rekor penutupan tertinggi. Inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi telah menjadi perhatian utama di Wall Street dalam beberapa bulan terakhir.Data menunjukkan harga-harga produsen meningkat lebih tinggi dari yang diperkirakan dalam 12 bulan hingga November, mencatat kenaikan terbesar sejak 2010. Data harga konsumen minggu lalu menunjukkan kenaikan terbesar dalam hampir empat dekade.Saham Apple Inc menguat 2,85 persen dan Nvidia Corp melambung 7,49 persen, dengan keduanya mengangkat S&P 500 lebih banyak daripada saham lainnya. Albemarle Corp berakhir 1,67 persen lebih rendah setelah Goldman Sachs menurunkan peringkat saham produsen litium menjadi jual dari netral.