Dolar AS Menguat di Tengah Kekhawatiran Penyebaran Covid-19

New York: Nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). USD terangkat oleh permintaan safe haven yang meningkat di tengah kekhawatiran penyebaran covid-19 dan penjualan ritel AS yang lemah.Mengutip Antara, Sabtu, 16 Januari 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,59 persen menjadi 90,77. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2079 dari USD1,2155 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3581 dari USD1,3681 pada sesi sebelumnya.Dolar Australia juga melemah menjadi USD0,7709 dibandingkan dengan USD0,7783. Sedangkan dolar AS dibeli 103,86 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 103,79 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS menguat menjadi 0,8910 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8877 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2728 dolar Kanada dari 1,2637 dolar Kanada.Departemen Perdagangan melaporkan penjualan ritel AS tergelincir 0,7 persen pada Desember, saat pandemi covid-19 yang terus melonjak menghantam ekonomi. Data November direvisi turun menjadi menunjukkan penjualan menurun 1,4 persen, bukan 1,1 persen seperti yang dilaporkan sebelumnya.Universitas Johns Hopkins mengungkapkan Amerika Serikat telah mendaftarkan lebih dari 23,4 juta kasus covid-19 yang dikonfirmasi dengan kematian terkait melebihi 390 ribu pada Jumat sore waktu setempat.Presiden terpilih AS Joe Biden telah mengumumkan rancangan undang-undang bantuan covid-19 sebesar USD1,9 triliun, yang mencakup putaran pembayaran langsung lainnya kepada individu, bantuan untuk pemerintah negara bagian dan lokal, peningkatan tunjangan pengangguran, serta lebih banyak pendanaan untuk pengujian dan distribusi vaksin.Di sisi lain, indeks utama bursa Wall Street ditutup lebih rendah pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), memperpanjang penurunan sesi sebelumnya. Pelemahan indeks terseret oleh penurunan saham bank-bank besar AS setelah menyampaikan laporan keuangan mereka dengan saham sektor energi juga turun tajam.Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 177,26 poin atau 0,57 persen menjadi 30.814,26. Indeks S&P 500 turun 27,29 poin atau 0,72 persen menjadi 3.768,25. Indeks Komposit Nasdaq berakhir merosot 114,14 poin atau 0,87 persen menjadi 12.998,50.(ABD)