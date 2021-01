Sentimen Risiko Pudar, Kemilau Emas Dunia Kembali Meredup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka melemah lagi sebanyak USD7,7 menjadi USD1.841,20 per ons pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), memperpanjang penurunan untuk hari keenam berturut-turut.Investor memilih perlindungan relatif pada dolar AS saat sentimen risiko memudar setelah Federal Reserve AS menyatakan kekhawatiran atas lambatnya pemulihan ekonomi.Mengutip Antara, Jumat, 29 Januari 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, jatuh USD7,7 atau 0,42 persen menjadi USD1.841,20 per ons. Sementara emas berjangka untuk pengiriman Februari ditutup USD7,0 atau 0,40 persen lebih rendah menjadi USD1,837.90 per ons.Sehari sebelumnya, Rabu, 27 Januari, emas berjangka merosot USD6,0 atau 0,32 persen menjadi USD1.844,90, setelah turun USD4,3 atau 0,23 persen menjadi USD1.850,90 pada Selasa, 26 Januari, dan menyusut USD1 atau 0,05 persen menjadi USD1.855,20 pada Senin, 25 Januari."Pertemuan (Fed) kemarin tidak berdampak positif pada emas karena, sebelum dan sesudah pertemuan, dolar menguat karena dicari sebagai tempat berlindung yang aman ketika kekhawatiran lain di pasar-pasar keuangan dan itu menekan harga emas," kata Analis Commerzbank Daniel Briesemann.The Fed mengatakan laju pemulihan dalam aktivitas ekonomi AS dan pekerjaan telah moderat dalam beberapa bulan terakhir, tetapi mempertahankan suku bunga acuan dan pembelian obligasi bulanan tidak berubah.Dolar melayang di dekat level tertinggi satu minggu di sesi sebelumnya setelah aksi jual tajam di Wall Street pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dan dengan ekuitas Eropa mencapai posisi terendah satu bulan pada perdagangan Kamis pagi."Jika Anda mengalami penurunan tajam dalam ekuitas, Anda akan memperkirakan emas turun bersamanya yang berarti bahwa cukup sering orang yang melihat kemungkinan margin calls mengumpulkan uang tunai dengan menjual kepemilikan emas mereka," kata Analis StoneX Rhona O'Connell.Penundaan dalam kesepakatan stimulus virus korona AS senilai USD1,9 triliun, yang belum menerima sinyal hijau dari Partai Republik, semakin membebani emas."Mungkin (pelaku pasar) menunggu sedikit lebih lama untuk melihat apakah emas bisa mendapatkan kembali rata-rata pergerakan 200 hari atau, jika akan turun lebih jauh ke USD1.800, yang seharusnya menjadi peluang pembelian yang cukup menarik," tambah Briesemann dari Commerzbank.Emas juga berada di bawah tekanan tambahan ketika Departemen Tenaga Kerja melaporkan bahwa 847.000 orang mengajukan klaim pengangguran awal dalam pekan yang berakhir 23 Januari, level terendah dalam tiga minggu.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 53,3 sen atau 2,1 persen, menjadi USD25,922 per ons. Platinum untuk pengiriman April turun sebanyak USD6,6 atau 0,61 persen menjadi USD1.072,40 per ons.(ABD)