Paket Jumbo USD1,9 Triliun Diteken Biden, Wall Street 'Terbang'

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), usai Presiden AS Joe Biden menandatangani RUU Paket Covid-19 senilai USD1,9 triliun menjadi Undang-Undang (UU) . Paket ini diharapkan bisa meredakan efek negatif dari pandemi covid-19.Mengutip Xinhua, Jumat, 12 Maret 2021, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 188,57 poin atau 0,58 persen menjadi 32.485,59. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 40,53 poin, atau 1,04 persen menjadi 3.939,34. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 329,84 poin atau 2,52 persen menjadi 13.398,67.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor teknologi naik sebanyak 2,12 persen, memimpin kenaikan. Sementara itu, sektor keuangan tergelincir sebanyak 0,28 persen, menjadi grup berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih tinggi, dengan semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Sementara itu, Biden menandatangani rancangan undang-undang bantuan covid-19 senilai USD1,9 triliun untuk menjadi UU, setelah berminggu-minggu mengalami pertempuran partisan di Kongres.Paket tersebut termasuk pendanaan untuk vaksinasi dan pengujian covid-19, tunjangan pengangguran tambahan, bantuan langsung kepada pekerja Amerika, dukungan untuk usaha kecil, alokasi untuk pemerintah negara bagian dan lokal, dan bantuan untuk sekolah.Biden dan Menteri Keuangan Janet Yellen berpendapat tindakan berani diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menghindari luka berkepanjangan. Namun, beberapa ekonom telah memperingatkan paket bantuan baru mungkin terlalu besar, dan dapat membawa risiko, seperti memicu tekanan inflasi, dan merusak stabilitas keuangan global.Di sisi data ekonomi, Departemen Tenaga Kerja melaporkan, klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, berada di 712 ribu dalam pekan yang berakhir 6 Maret, atau turun 42 ribu dari level revisi minggu sebelumnya. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones dan The Wall Street Journal memperkirakan klaim baru 725 ribu di minggu terakhir.(ABD)