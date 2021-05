Tiongkok akan Naikkan Harga Bensin dan Solar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Perencana ekonomi utama Tiongkok mengungkapkan Negeri Tirai Bambu itu akan menaikkan harga eceran bensin dan solar mulai hari ini.Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional memaparkan, berdasarkan perubahan harga minyak internasional baru-baru ini, harga eceran bensin dan solar akan dinaikkan masing-masing sebesar 100 yuan (sekitar USD15,5) per ton.Melansir Xinhua, Sabtu, 15 Mei 2021, berdasarkan mekanisme penetapan harga saat ini, jika harga minyak mentah internasional berubah lebih dari 50 yuan per ton dan tetap pada level tersebut selama 10 hari kerja, maka harga produk minyak sulingan seperti bensin dan solar di Tiongkok akan disesuaikan.Tiga perusahaan minyak terbesar di Tiongkok, yaitu China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation dan China National Offshore Oil Corporation, telah diminta untuk menjaga produksi minyak. Serta memfasilitasi transportasi untuk memastikan pasokan yang stabil.Sebelumnya harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Jumat waktu setempat. Harga minyak mencatat kenaikan moderat untuk minggu ini.Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni bertambah USD1,55 menjadi USD65,37 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah brent untuk pengiriman Juli naik USD1,66 dolar menjadi USD68,71 per barel di London ICE Futures Exchange.Saat ini pedagang mengamati pembaruan tentang Saluran Pipa Kolonial, operator saluran pipa yang membawa bensin dan solar ke bagian timur dan tenggara Amerika Serikat (AS). Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka memulai restart pipa setelah terpaksa ditutup selama enam hari karena serangan keamanan siber.(AHL)