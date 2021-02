Data Pekerjaan AS Suram, Dolar AS Jatuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), setelah laporan pekerjaan Amerika Serikat menghentikan reli. Hal itu menunjukkan beberapa pedagang mungkin telah menilai berlebihan terkait pemulihan Amerika.Mengutip Antara, Sabtu, 6 Februari 2021, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya turun 0,5 persen menjadi 91,028, tetapi masih mempertahankan kenaikan mingguan 0,6 persen. Euro menguat 0,7 persen menjadi 1,2042 dolar, merupakan kenaikan harian terbesarnya dalam lebih dari dua bulan.Laporan tersebut menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja AS bangkit kembali tapi kurang dari yang diharapkan pada Januari dan kehilangan pekerjaan pada bulan sebelumnya lebih dalam dari yang diperkirakan, memperkuat alasan untuk uang bantuan tambahan guna membantu pemulihan dari pandemi covid-19.Greenback turun 0,1 persen terhadap yen di 105,42. Perubahan yang lebih moderat terhadap yen. Ahli Strategi Bannockburn Global Forex Marc Chandler mengatakan konsisten dengan imbal hasil obligasi AS jangka panjang yang naik tipis sebagai reaksi terhadap laporan tersebut. Serta dukungan yang diberikannya untuk pengeluaran pemerintah tambahan.Selisih antara imbal hasil obligasi pemerintah dua tahun dan 10 tahun, yang dipandang sebagai indikator ekspektasi ekonomi, melebar hingga 106 basis poin dan terbesar sejak Mei 2017.Presiden AS Joe Biden mengutip laporan itu ketika ia dan sekutu Demokratnya mendorong langkah-langkah menuju paket bantuan covid-19 senilai USD1,9 triliun, termasuk pemungutan suara di Senat dan satu lagi yang diharapkan di DPR. Langkah tersebut bertujuan untuk mengamankan pengeluaran sebelum tunjangan pengangguran khusus berakhir pada 15 Maret.Harapan untuk lebih banyak stimulus juga mendorong saham global ke rekor baru pada Jumat waktu setempat, seperti yang diukur oleh indeks MSCI yang melacak saham-saham seluruh dunia. Minyak, juga, naik menuju USD60 per barel dan mencapai harga tertinggi dalam satu tahun karena prospek kebangkitan ekonomi dan pembatasan pasokan oleh produsen."Stimulus agresif memicu ekspektasi inflasi yang lebih tinggi dan menambah minat pasar terhadap data harga konsumen baru yang akan dirilis minggu depan," tulis analis di ING.Analis dan investor telah menimbang apakah penguatan dolar tahun ini merupakan reaksi sementara terhadap penurunan 7,0 persen pada tahun lalu atau pergeseran jangka panjang dari pesimisme dolar. Indeks dolar masih naik 1,2 persen sepanjang tahun ini. Kenaikannya telah didukung oleh imbal hasil obligasi AS jangka panjang yang lebih tinggi.(ABD)