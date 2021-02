Wall Street Melesat Mengabaikan Data Laporan Pekerjaan yang Suram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Penguatan dapat terjadi meski data menunjukkan pemulihan di pasar tenaga kerja AS mengecewakan untuk bulan kedua di Januari 2021, di tengah melonjaknya kasus infeksi covid-19 Mengutip Xinhua, Sabtu, 6 Februari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 92,38 poin atau 0,30 persen menjadi 31.148,24. Sedangkan indeks S&P 500 melonjak 15,09 poin atau 0,39 persen menjadi 3.886,83. Kemudian indeks Komposit Nasdaq naik 78,55 poin atau 0,57 persen menjadi 13.856,30.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan sektor material menguat 1,71 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor teknologi tergelincir sebanyak 0,22 persen dan menjadi satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pengusaha AS menambahkan hanya 49 ribu pekerjaan pada Januari, setelah memangkas 227 ribu pekerjaan yang direvisi turun pada Desember. Laporan pekerjaan yang lebih lemah dari perkiraan mengindikasikan ekonomi AS masih berjuang untuk pulih karena dampak dari infeksi covid-19 melonjak."Laporan ketenagakerjaan lemah lainnya menggarisbawahi tantangan untuk membuka kembali ekonomi, sementara sebagian besar populasi masih rentan terhadap covid-19. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk kembali ke lapangan kerja maksimal," kata Kepala Ekonom FHN Financial Chris Low, dalam sebuah catatan pada Jumat.Sementara itu, penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins menunjukkan Amerika Serikat telah mencatat lebih dari 26,7 juta kasus covid-19 yang dikonfirmasi dengan kematian terkait melebihi 458 ribu pada Jumat sore. Meski demikian, program vaksinasi diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut.(ABD)