Penguatan Sektor Keuangan Picu Wall Street Menghijau

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat naik tipis pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), didukung oleh kekuatan di sektor keuangan. Selain itu, para investor terus menantikan arah kebijakan Federal Reserve mengenai kebijakan moneter seiring ekonomi AS yang terus pulih dari pandemi covid-19 Mengutip Xinhua, Kamis, 26 Agustus 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 39,24 poin atau 0,11 persen menjadi 35.405,50. Sedangkan indeks S&P 500 melonjak sebanyak 9,96 poin, atau 0,22 persen menjadi 4.496,19. Indeks Komposit Nasdaq naik 22,06 poin atau 0,15 persen menjadi 15.041,86.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor keuangan naik 1,21 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor perawatan kesehatan tergelincir sebanyak 0,26 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas menurut bobotnya dalam indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis."Saham telah berkinerja sangat baik sejak Maret lalu karena pertumbuhan ekonomi telah melonjak, dan Federal Reserve telah menerapkan kebijakan yang membuat akses ke modal menjadi sangat mudah," kata Chief Investment Officer Americas UBS Global Wealth Management Solita Marcelli.Investor sedang menunggu acara penting dari bank sentral AS karena Ketua Fed Jerome Powell diperkirakan memberikan pidatonya pada 27 Agustus selama simposium kebijakan ekonomi tahunan Jackson Hole, yang mungkin menawarkan petunjuk lebih lanjut tentang rencana pengetatan oleh Fed.Sementara itu, risalah kebijakan Fed yang baru dirilis mengungkapkan sebagian besar pejabat Federal Reserve Amerika Serikat setuju pada bulan lalu bahwa bank sentral akan mulai mengurangi pembelian aset tahun ini. Hal itu dengan catatan jika ekonomi AS berkembang secara luas seperti yang mereka antisipasi."Berbagai peserta berkomentar bahwa kondisi ekonomi dan keuangan kemungkinan akan menjamin pengurangan dalam beberapa bulan mendatang," kata The Fed dalam risalah pertemuan 27-28 Juli.Tetapi beberapa pejabat Fed lainnya mengindikasikan bahwa pengurangan laju pembelian aset lebih mungkin dilakukan di awal tahun depan. Adapun The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada level rekor terendah mendekati nol.(ABD)