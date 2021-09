Harga Emas Dunia Jatuh Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Emas kembali diperdagangkan lebih rendah pada Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), jatuh ke level terendah dalam tujuh minggu akibat naiknya dolar AS dan ekspektasi Federal Reserve AS segera memulai tapering.Melansir Antara, Kamis, 30 September 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange merosot USD14,6 atau 0,84 persen menjadi USD1.722,90 per ounce.Sehari sebelumnya, emas berjangka juga jatuh USD14,5 atau 0,83 persen menjadi USD1.737,50. Apresiasi terhadap dolar membatasi kenaikan emas, membuat logam mulia tersebut lebih mahal."(Jika) pasar saham tidak stabil lagi, maka permintaan safe haven bisa menjadi lebih baik memasuki Oktober yang penuh gejolak secara historis," ujar analis senior di Kitco Metals, Jim Wyckoff.Sedangkan harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 98,2 sen atau 4,37 persen menjadi USD21,485 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari turun USD14,9 atau 1,55 persen menjadi USD947 per ounce.