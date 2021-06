Saham Tiongkok di Bursa AS Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di bursa Amerika Serikat (AS), Wall Street , sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat.Melansir Xinhua, Selasa, 15 Juni 2021, delapan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks S&P AS Listed China 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Saham Bilibili dan New Oriental Education & Technology Group masing-masing naik 3,63 persen dan 2,2 persen. Keduanya memimpin kenaikan di 10 saham teratas dalam indeks.Sementara saham Yum China Holdings dan Pinduoduo masing-masing turun 0,37 persen dan 0,3 persen, satu-satunya dari dua penurunan di 10 saham teratas.Adapun saham-saham AS berakhir beragam pada Senin waktu setempat, karena investor menunggu pertemuan penting Federal Reserve (The Fed).Indeks Dow Jones Industrial Average turun 85,85 poin atau 0,25 persen menjadi 34.393,75. Indeks S&P 500 naik 7,71 poin atau 0,18 persen menjadi 4.255,15. Indeks Komposit Nasdaq meroket 104,72 poin atau 0,74 persen menjadi 14.174,14.Indeks Volatilitas Cboe, yang secara luas dianggap sebagai pengukur ketakutan terbaik di pasar saham, naik 4,73 persen menjadi 16,39.Investor sedang mencari isyarat baru dari bank sentral tentang prospek inflasi, setelah data terbaru menunjukkan ekonomi AS mendapatkan kembali momentum tetapi tidak terlalu panas. Hal ini telah meredakan kekhawatiran investor tentang inflasi.Sementara The Fed telah meyakinkan bahwa setiap lonjakan inflasi akan bersifat sementara. Para pembuat kebijakan dapat mulai membahas pengurangan pembelian obligasi pada pertemuan Selasa-Rabu 15 dan 16 Juni 2021. Namun, sebagian besar analis tidak memperkirakan keputusan sebelum konferensi tahunan Jackson Hole, Wyoming, bank sentral pada Agustus.Setiap perubahan dalam retorika dovish Fed dapat menjungkirbalikkan pasar ekuitas. Indeks acuan S&P telah naik 13,1 persen tahun ini, sedangkan Indeks Dow Jones dan Indeks Nasdaq masing-masing naik 12,7 persen dan 9,2 persen.(AHL)