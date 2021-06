Saham Tiongkok di AS Berjaya Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat (AS), Wall Street , diperdagangkan secara kasar lebih tinggi pada Selasa waktu setempat.Melansir Xinhua, Rabu, 2 Juni 2021, seluruh 10 saham teratas menurut beratnya dalam indeks S&P AS Listed China 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Saham Pinduoduo dan NIO masing-masing melonjak 11,58 persen dan 9,63 persen, memimpin kenaikan di 10 saham teratas dalam indeks.Sementara saham New Oriental Education & Technology Group dan JD.com masing-masing melonjak 8,41 persen dan 5,94 persen, juga di antara saham berkinerja terbaik di 10 saham teratas.Di sisi lain, saham-saham di Wall Street berakhir beragam pada akhir perdagangan Selasa. Wall Street terseret oleh kelemahan secara keseluruhan di sektor perawatan kesehatan.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 45,86 poin atau 0,13 persen menjadi 34.575,31. Sementara indeks S&P 500 turun 2,07 poin atau 0,05 persen menjadi 4.202,04. Indeks Komposit Nasdaq turun 12,26 poin atau 0,09 persen menjadi 13.736,48.Indeks Volatilitas Cboe, yang secara luas dianggap sebagai pengukur ketakutan terbaik di pasar saham, melonjak 6,8 persen menjadi 17,9. Pasar keuangan AS ditutup pada Senin untuk memperingati hari libur Memorial Day.Di sisi ekonomi, PMI manufaktur AS (Indeks Manajer Pembelian) naik menjadi 61,2 persen pada Mei dari 60,7 persen pada April, Institute for Supply Management (ISM) melaporkan pada Selasa. Adapun peningkatan bisnis di antara produsen AS termasuk yang terkuat dalam 14 tahun sejarah indeks.Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones dan The Wall Street Journal memperkirakan indeks ISM akan naik hingga 60,7 persen. Pembacaan lebih dari 50 persen ekspansi sinyal.(AHL)