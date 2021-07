Menguat Usai Dolar AS Melempem, Emas Dunia Bidik Level USD1.800

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Harga emas bergerak sedikit lebih tinggi pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Dolar AS yang lemah dan imbal hasil obligasi yang lebih rendah di tengah beragamnya data ketenagakerjaan AS meredakan kekhawatiran investor tentang pengetatan kebijakan yang lebih cepat, membantu logam naik menuju level USD1.800.Mengutip Antara, Selasa, 6 Juli 2021, emas di pasar spot naik 0,2 persen menjadi diperdagangkan USD1.790,70 per ons pada pukul 10.31 waktu setempat (14.31 GMT), setelah mencapai level tertinggi sejak 18 Juni di USD1.794,86 pada Jumat, 2 Juli. Sebagian besar pasar AS termasuk Bursa Comex ditutup pada Senin waktu setempat untuk liburan Hari Kemerdekaan."Dolar telah melepaskan sebagian dari kekuatannya baru-baru ini, dan emas saat ini mempertahankan beberapa kenaikan di Jumat, sekali lagi menantang resistensi di depan USD1.800," kata analis Saxo Bank Ole Hansen."Pada saat yang sama, laporan pekerjaan yang tidak terlalu panas pada Jumat, 2 Juli, telah semakin mengurangi risiko tindakan apapun oleh FOMC lebih cepat dan memungkinkan emas memiliki ruang untuk naik," tambah Hansen.Data pada Jumat, 2 Juli, menunjukkan perusahaan-perusahaan AS pada Juni mempekerjakan sebagian besar pekerja dalam 10 bulan, tetapi pengangguran berdetak lebih tinggi, partisipasi tenaga kerja tidak bergerak dan laju pertumbuhan pendapatan per jam melambat.Di radar investor minggu ini adalah risalah pertemuan terbaru Fed yang akan diterbitkan pada Rabu, 7 Juli, yang dapat menjelaskan lebih banyak pandangan pembuat kebijakan tentang inflasi dan kebijakan moneter."Efek dari kecenderungan The Fed baru-baru ini terhadap sikap hawkish mulai berkurang dengan sejumlah pejabat Fed menenangkan pasar," kata Manajer Komoditas Senior Phillip Futures Avtar Sandu.(ABD)