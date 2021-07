Ekonomi AS Tumbuh 6,5% di Kuartal II

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan ekonomi negeri Paman Sam tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 6,5 persen pada kuartal kedua 2021."Peningkatan PDB (produk domestik bruto) kuartal kedua mencerminkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, pembukaan kembali perusahaan, dan respons pemerintah yang berkelanjutan terkait dengan pandemi covid-19," kata Biro Analisis Ekonomi departemen itu dalam perkiraan awalnya, dilansir dari Xinhua, Jumat, 30 Juli 2021."Pada kuartal kedua, pembayaran bantuan pemerintah dalam bentuk pinjaman untuk bisnis dan hibah kepada pemerintah negara bagian dan lokal meningkat, sementara manfaat sosial untuk rumah tangga, seperti pembayaran dampak ekonomi langsung, tercatat menurun," catat laporan itu.Laporan itu menunjukkan, peningkatan PDB riil pada kuartal kedua mencerminkan peningkatan pengeluaran konsumsi pribadi, investasi tetap nonperumahan, ekspor, dan pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal. Hal ini sebagian besar diimbangi oleh penurunan investasi inventaris swasta, investasi tetap residensial, dan pengeluaran pemerintah federal.Sementara impor, yang merupakan pengurang dalam perhitungan PDB, tercatat meningkat. Namun demikian, kenaikan 6,5 persen ini jauh lebih kecil dari perkiraan Dow Jones 8,4 persen.Mengutip data terbarunya, pada kuartal pertama, PDB riil meningkat sebesar 6,3 persen, 0,1 persen lebih rendah dari yang dilaporkan sebelumnya. Ekonomi AS mengalami kontraksi 3,4 persen yang direvisi turun pada 2020 di tengah pandemi.Mantan ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, Jason Furman, mengatakan di Twitter bahwa tingkat pertumbuhan tahunan 6,5 persen pada kuartal kedua berarti PDB riil sekarang di atas tingkat pra-pandemi, tetapi masih di bawah trennya.Data PDB dirilis satu hari setelah Federal Reserve AS mengisyaratkan bahwa bank sentral semakin dekat untuk mengurangi pembelian asetnya di tengah kekhawatiran atas lonjakan inflasi dan penyebaran cepat varian delta covid-19.Pada konferensi pers virtual Rabu sore, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan inflasi AS akan tetap tinggi dalam beberapa bulan mendatang sebelum moderat ke level normal karena hambatan pasokan.The Fed mengatakan, di saat indikator aktivitas ekonomi dan lapangan kerja AS terus menguat, sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh pandemi belum sepenuhnya pulih.Dalam pembaruan terbaru untuk Outlook Ekonomi Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya memproyeksikan ekonomi AS akan tumbuh sebesar tujuh persen tahun ini, naik 0,6 persen dari proyeksi April.Revisi ke atas mencerminkan undang-undang yang diantisipasi dari dukungan fiskal tambahan pada paruh kedua 2021 dan peningkatan metrik kesehatan. IMF memprediksikan pada 2022, ekonomi AS akan tumbuh sebesar 4,9 persen.(AHL)