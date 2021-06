Harga Minyak Melaju ke USD72/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Selasa waktu setempat. Kenaikan harga minyak ini didukung oleh sentimen pasar yang positif.Melansir Xinhua, Rabu, 9 Juni 2021, harga West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli bertambah 82 sen menjadi USD70,05 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik 73 sen menjadi USD72,22 per barel di London ICE Futures Exchange."Lingkungan fundamental di pasar minyak tetap menguntungkan. Seperti permintaan bahan bakar pulih dengan kuat, tidak hanya di AS tetapi juga di Eropa setelah pencabutan (sebagian) pembatasan," ungkap analis energi di Commerzbank Research, Eugen Weinberg, dalam catatannya.Dia menambahkan, di sisi penawaran, pengamat mulai menerima bahwa masih perlu waktu sebelum ekspor minyak Iran kembali ke pasar.Sementara itu, para pedagang menunggu data resmi persediaan minyak mentah AS yang dijadwalkan Rabu.Sebelumnya, harga komoditas emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Pelemahan ini karena dolar AS menguat. Adapun kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD4,4 atau 0,23 persen menjadi USD1.894,4 per ounce.Sementara harga perak untuk pengiriman Juli turun 28,7 sen atau 1,02 persen menjadi USD27,731 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD12,3 atau 1,05 persen menjadi USD1,162,5 per ounce.Data ekonomi positif yang dirilis pada Selasa juga meredam penguatan emas. Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa defisit perdagangan AS turun 8,2 persen menjadi USD68,9 miliar pada April, lebih baik dari perkiraan. Serta lebih kecil dari defisit yang dilaporkan Maret sebesar USD75 miliar.(AHL)