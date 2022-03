Wall Street Merekah di Tengah Konflik Rusia-Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham-saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street , naik pada perdagangan Rabu waktu setempat. Investor memantau situasi di Ukraina , sambil mencerna kesaksian terbaru Ketua Federal Reserve ( The Fed ) AS Jerome Powell.Melansir Xinhua, Kamis, 3 Maret 2022, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 596,40 poin atau 1,79 persen menjadi 33.891,35. Indeks S&P 500 naik 80,28 poin atau 1,86 persen menjadi 4.386,54. Indeks Komposit Nasdaq naik 219,56 poin atau 1,62 persen menjadi 13.752,02.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau. Sektor keuangan dan material masing-masing naik 2,55 persen dan 2,24 persen, memimpin kenaikan.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah. Delapan dari 10 saham teratas menurut beratnya di indeks S&P AS Listed China 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Selain itu, pergerakan di atas terjadi setelah komentar Powell tentang pengetatan Fed. Dalam sambutannya yang disiapkan pada sidang di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR, Powell menegaskan kembali rencana bank sentral untuk menaikkan suku bunga dalam pertemuan kebijakan mendatang. Dia mencatat, dirinya cenderung mendukung kenaikan suku bunga 25 basis poin.Di sisi lain, investor juga mengikuti pembaruan mengenai konflik Rusia-Ukraina. Ekuitas AS sangat fluktuatif akhir-akhir ini di tengah risiko geopolitik atas Ukraina. Pada Selasa, rata-rata utama Wall Street ditutup lebih rendah dengan Dow jatuh hampir 600 poin.Pembantu presiden Rusia Vladimir Medinsky, Kepala Delegasi Rusia, mengatakan Delegasi Rusia telah tiba di tempat pembicaraan putaran kedua antara Rusia dan Ukraina diperkirakan akan berlangsung. Menurut Medinsky, kemungkinan gencatan senjata akan dibahas selama pembicaraan.