Euro Terangkat Pilpres Prancis, Dolar AS Melonjak Dekati Level Tertinggi

Fokus ekonomi utama

New York: Dolar menguat tepat di bawah tertinggi dua tahun terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Penguatan didukung oleh imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi.Mengutip Antara, Selasa, 12 April 2022, sementara itu, euro terangkat setelah pemimpin Prancis Emmanuel Macron mengalahkan penantang sayap kanan Marine Le Pen di putaran pertama pemilihan presiden. Macron akan menghadapi Le Pen dalam apa yang dijanjikan sebagai putaran kedua pemilihan presiden Prancis pada 24 April.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS telah melonjak di tengah ekspektasi pengetatan yang lebih agresif oleh Federal Reserve, sehingga mengangkat greenback. Imbal hasil acuan obligasi Pemerintah AS 10 tahun mencapai 2,793 persen pada Senin, 11 April, tertinggi sejak Januari 2019.Tetapi euro tampaknya akan menghentikan penurunan beruntun tujuh hari terhadap mata uang AS, menguat 0,14 persen menjadi USD1,0889. Indeks dolar AS terakhir di 99,92, setelah mencapai 100,19 pada Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), tertinggi sejak Mei 2020."Mungkin ada sedikit reli yang melegakan, tetapi akan sulit bagi euro untuk benar-benar mendapatkan lebih banyak traksi ke atas sampai risiko peristiwa sepenuhnya berlalu," kata Ahli Strategi Makro Wells Fargo Erik Nelson, di New York.Dolar naik lebih jauh terhadap yen, yang mencapai level terlemah sejak pertengahan 2015. Mata uang Jepang telah memburuk karena bank sentral Jepang (BoJ) tetap lebih dovish daripada rekan-rekan mereka yang semakin hawkish seperti Fed."Apa yang kami dengar dari BoJ sejauh ini sangat konsisten mereka tidak khawatir tentang langkah ini (dalam yen) dan, jika ada, mereka merasa nyaman dengan langkah tersebut," kata Nelson."Mengingat bagaimana harga bergerak, daya tarik menjual yen dan mendapatkan tingkat bunga positif pada perdagangan itu, itu akan terus menjadi taruhan satu arah yang saya pikir cukup lama," tambahnya.Dolar naik 0,94 persen menjadi 125,45 yen. Fokus ekonomi utama berikutnya di Amerika Serikat adalah data harga konsumen untuk Maret yang akan dirilis pada Selasa waktu setempat. Mata uang terkait komoditas termasuk dolar Kanada dan Australia dan krona Norwegia melemah karena harga minyak tergelincir.Dolar naik 0,39 persen terhadap loonie (Kanada) menjadi1,2621 dolar Kanada, dan naik 1,13 persen terhadap mata uang Norwegia menjadi 8,8105 krona. Aussie tergelincir 0,40 persen menjadi 0,7429 dolar AS.Yuan Tiongkok melemah terhadap dolar di tengah kekhawatiran investor atas arus keluar modal dan tekanan depresiasi mata uang setelah perbedaan imbal hasil acuan berubah negatif antara kekuatan ekonomi Asia dan Amerika Serikat.