Investor Panik Varian Omicron, Dow Jones Ambles 433 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Saham-saham di Amerika Serikat (AS) gugur pada penutupan perdagangan Senin, 20 Desember 2021 waktu setempat. Hal ini karena kekhawatiran atas penyebaran cepat varian Omicron membebani Wall Street. Dikutip dari Xinhua, Selasa, 21 Desember 2021, indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 433,28 poin atau 1,23 persen menjadi 34.932,16. Indeks.S&P 500 turun 52,62 poin atau 1,14 persen menjadi 4.568,02. Indeks Komposit Nasdaq turun 188,74 poin atau 1,24 persen menjadi 14.980,94.Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah. Sektor keuangan dan material masing-masing turun 1,9 persen dan 1,82 persen, memimpin penurunan. Kelompok utilitas dan kebutuhan pokok konsumen naik tipis.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah. Sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan komposisinya di indeks S&P AS Listed China 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Kepanikan investor ini karena infeksi covid-19 terus melonjak di Amerika Serikat, didorong oleh kasus varian Omicron.Pakar kesehatan telah memperingatkan "badai salju virus" di negara itu karena varian baru Omicron menyebar dengan cepat secara nasional dan telah ditemukan di lebih dari 40 negara bagian AS.Menurut data terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, rata-rata harian tujuh hari kasus covid-19 saat ini lebih dari 132 ribu, meningkat 12,9 persen dari minggu sebelumnya.Untuk pekan perdagangan yang berakhir 17 Desember 2021, Dow Jones dan S&P 500 masing-masing turun 1,7 persen dan 1,9 persen. Sedangkan Nasdaq yang sarat teknologi turun 2,9 persen, tertekan oleh kekhawatiran atas melonjaknya kasus varian covid-19 Omicron dan sikap hawkish The Fed.