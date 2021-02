Putar Arah, Harga Emas Dunia Melonjak Dibantu Stimulus Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Harga emas dunia sedikit menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan seiring dengan kenaikan kembali perak, setelah anjlok pada hari sebelumnya sehingga mengalami jenuh jual terbantu oleh harapan langkah-langkah stimulus global yang dapat mendorong peningkatan permintaan logam mulia.Mengutip Antara, Kamis, 4 Februari 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, merangkak naik USD1,7 atau 0,09 persen menjadi USD1.835,10 per ons. Sehari sebelumnya, Selasa, 2 Februari, emas berjangka anjlok USD30,5 atau 1,64 persen menjadi USD1.833,4.Emas berjangka melonjak USD13,6 atau 0,74 persen menjadi USD1.863,90 pada Senin, 1 Februari, setelah terangkat sebanyak USD9,10 atau 0,49 persen menjadi USD1.850,30 pada Jumat, 29 Januari, dan jatuh sebanyak USD7,7 atau 0,42 persen menjadi USD1.841,20 pada Kamis, 28 Januari.Investor mengoreksi posisi mereka dengan membeli emas setelah sesi perdagangan liar, dengan bereaksi melakukan serbuan awal ke emas sebagai tempat berlindung yang aman dalam menanggapi volatilitas di pasar perak. Perak menguat setelah penurunan tajam dari puncak hampir delapan tahun yang didorong oleh kegilaan pembelian yang diilhami media sosial."Pergerakan baru-baru ini telah menarik banyak minat baru pada perak, bukan hanya investor Reddit, tetapi juga orang-orang di luar sana yang melihat perak sebagai aset yang undervalued," kata Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures Bob Haberkorn.Ada peningkatan permintaan fisik untuk perak saat ini. Harga perak melonjak menjadi USD30,03 pada Senin setelah investor ritel mencoba meniru reli gaya GameStop. Kesibukan pembelian membuat para pedagang perak berebut untuk menemukan persediaan koin dan batangan.Kegilaan itu mereda, sebagian setelah Chicago Mercantile Exchange menaikkan margin pada perak berjangka sebesar 17,9 persen pada Senin dari USD14.000 menjadi USD16.500 per kontrak mulai 2 Februari untuk mengatasi volatilitas pasar yang tidak biasa, yang mengurangi permintaan safe haven emas dan menyebabkan jenuh jual.Namun demikian, angka ekonomi positif yang dirilis membatasi kenaikan emas lebih lanjut. Automated Data Processing Inc (ADP) melaporkan bahwa data penggajian AS naik 174 ribu pada Januari setelah turun 78 ribu yang direvisi pada Desember.Indeks Aktivitas Bisnis PMI Jasa-jasa AS dari IHS Markit yang disesuaikan secara musiman juga meningkat menjadi 58,3 pada Januari, dari 54,8 pada Desember dan lebih tinggi dari perkiraan yang dirilis sebelumnya sebesar 57,5.Sementara itu, Institute for Supply Management melaporkan angka purchasing managers' index (PMI) jasa-jasa mencapai angka tertinggi dua tahun sebesar 58,7 persen pada Januari, satu poin persentase lebih tinggi dari angka yang disesuaikan secara musiman di 57,7 pada Desember.Perak untuk pengiriman Maret naik sebanyak 48,7 sen atau 1,84 persen menjadi ditutup pada USD26,889 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman April naik sebanyak USD18,5 atau 1,69 persen menjadi USD1.114,5 per ons.(ABD)