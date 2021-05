Wall Street Rebound Usai Aksi Jual yang Tajam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) terpantau menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), pulih dari beberapa kerugian besar yang mereka derita di sesi sebelumnya. Sejauh ini, Pemerintah AS terus berupaya memulihkan perekonomian usai terhantam keras oleh pandemi covid-19 Mengutip Xinhua, Jumat, 14 Mei 2021, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 433,79 poin atau 1,29 persen menjadi 34.021,45. Sedangkan indeks S&P 500 kembali bangkit 49,46 poin atau 1,22 persen menjadi 4.112,50. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 93,31 poin atau 0,72 persen menjadi 13.124,99 poin.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor industri dan keuangan masing-masing naik 1,9 persen dan 1,87 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor energi turun sebanyak 1,35 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Reaksi pasar di atas mengikuti kemunduran besar di Wall Street karena data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan membuat takut investor. Indeks saham AS ditutup melemah tajam pada Rabu waktu setempat, yang membuat Dow jatuh hampir 700 poin untuk sesi terburuknya dalam beberapa bulan."Di sisi ekonomi, klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, berada di 473.000 dalam pekan yang berakhir 8 Mei, turun 34.000 dari level revisi minggu sebelumnya," lapor Departemen Tenaga Kerja AS.Laporan ketenagakerjaan April negara yang dirilis Jumat lalu oleh Departemen Tenaga Kerja menunjukkan pengusaha AS menambahkan 266.000 pekerjaan bulan lalu, dengan tingkat pengangguran sedikit berubah pada 6,1 persen. Laporan pekerjaan bulanan jauh dari perkiraan Wall Street.(ABD)