Minyak Dunia Tergelincir Akibat Penguncian di Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak dunia tergelincir lebih dari dua persen pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kedua kontrak acuan minyak mentah, Brent maupun West Texas Intermediate, mencatat kerugian pada pekan ini.Penurunan harga karena kekhawatiran tentang kota-kota di Tiongkok yang dikunci akibat wabah virus korona, menghentikan reli yang didorong oleh data impor kuat dari importir minyak mentah terbesar dunia.Mengutip Antara, Sabtu, 16 Januari 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Maret anjlok USD1,32 atau 2,3 persen menjadi USD55,10 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Februari merosot USD1,21 atau 2,3 persen menjadi USD52,36 per barel.Kedua kontrak acuan, yang mencapai level tertinggi hampir setahun di awal pekan, membukukan penurunan mingguan pertama mereka dalam tiga pekan terakhir, dengan Brent jatuh 1,6 persen pada minggu ini dan minyak mentah AS melemah sekitar 0,4 persen.Sementara produsen-produsen menghadapi tantangan luar biasa untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan dengan kalkulus yang melibatkan peluncuran vaksin versus penguncian, kontrak-kontrak keuangan telah didorong oleh ekuitas yang kuat dan dolar yang lebih lemah, membuat minyak lebih murah, bersama dengan permintaan Tiongkok yang kuat.Hal positif ini dipertanyakan pada Jumat waktu setempat ketika dolar naik dan Tiongkok meningkatkan langkah-langkah penguncian. Sedangkan paket bantuan covid-19 senilai hampir USD2 triliun di Amerika Serikat yang diungkapkan oleh Presiden terpilih Joe Biden dapat meningkatkan permintaan minyak dari konsumen minyak mentah terbesar di dunia.Namun, beberapa analis mengatakan langkah tersebut mungkin tidak cukup untuk memicu permintaan. "Dalam hal berbicara tentang permintaan, Asia adalah satu-satunya titik terang. Penguncian baru ini sangat mencolok di jantung gambaran permintaan di Asia. Ini masalah,” kata John Kilduff, mitra di Again Capital Management di New York.Data bea cukai menunjukkan impor minyak mentah ke Tiongkok melonjak 7,3 persen pada 2020, dengan rekor kedatangan di dua dari empat kuartal karena kilang-kilang meningkatkan operasi mereka dan harga rendah mendorong penimbunan.Tetapi Tiongkok melaporkan jumlah kasus covid-19 harian tertinggi dalam lebih dari 10 bulan pada Jumat, 15 Januari, memberlakukan pembatasan seminggu yang telah mengakibatkan lebih dari 28 juta orang diisolasi saat terjadi kematian akibat virus korona pertama di daratan sejak Mei."Penyebaran pandemi covid-19 menjadi pusat perhatian lagi dan pedagang semakin khawatir tentang durasi penguncian Eropa yang lama dan tentang pembatasan baru (di) Tiongkok. Pasar secara struktural bullish, tetapi mungkin terlalu maju dari fundamental yang berpandangan ke depan," kata Bjornar Tonnage dari Rystad Energy.(ABD)