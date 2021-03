Rencana Perpanjangan Pengurangan Produksi Angkat Harga Minyak Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak naik lebih dari dua persen pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan karena didorong ekspektasi bahwa produsen OPEC+ mungkin memutuskan untuk tidak meningkatkan produksi ketika mereka bertemu minggu ini dan penurunan besar dalam persediaan bahan bakar AS.Mengutip Antara, Kamis, 4 Maret 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei terangkat USD1,37 atau 2,2 persen, menjadi USD64,07 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April bertambah USD1,53 atau 2,6 persen, menjadi USD61,28 per barel.Harga minyak melonjak setelah tiga sumber melaporkan bahwa kelompok OPEC+ yang terdiri dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang pengurangan produksi dari Maret hingga April daripada meningkatkan produksi.Grup tersebut sebelumnya secara luas diperkirakan memangkas pengurangan produksi pada Kamis. Sementara itu stok bensin AS turun minggu lalu dengan rekor terbesar dan produksi penyulingan jatuh ke rekor terendah setelah pembekuan mendalam di Texas yang menutup produksi.Persediaan bensin turun menjadi 243,5 juta barel, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan, sementara stok distilat mencatat penurunan terbesar sejak 2003 menjadi 143 juta barel."Itu adalah badai raksasa. Itu mematikan setiap kilang di sejumlah tempat penyulingan, pada dasarnya, itu penting dan itu membekukan produksi," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger, tentang cuaca beku di Texas.EIA mengatakan persediaan minyak mentah naik 21,6 juta barel, rekor terbesar, menjadi 484,6 juta barel. Penggunaan kapasitas penyulingan turun menjadi hanya 56 persen dari kapasitas secara keseluruhan, terendah yang pernah tercatat, saat penggunaan kapasitas penyulingan Pesisir Teluk AS turun menjadi 40,9 persen, terendah yang pernah ada.Menteri Perminyakan Kuwait Mohammad al-Fares mengatakan pasar didukung oleh optimisme atas vaksinasi. Juga positif untuk harga minyak, Presiden AS Joe Biden mengatakan Amerika Serikat akan memiliki cukup vaksin covid-19 untuk setiap orang dewasa Amerika pada akhir Mei setelah Merck & Co setuju untuk membuat vaksin saingan Johnson & Johnson.Biden berharap Amerika Serikat akan kembali normal pada tahun depan dan berpotensi lebih cepat. "Pasar minyak menunggu dengan napas tertahan untuk mendengar keputusan apa yang diambil oleh OPEC dan sekutunya (OPEC +) pada pertemuan (virtual) mereka besok," kata Analis Energi Commerzbank Research Eugen Weinberg."Konsensusnya adalah bahwa produksi akan ditingkatkan secara bertahap sebesar 500 ribu barel per hari, dan bahwa pemotongan tambahan sukarela Arab Saudi akan ditarik, yang berarti bahwa produksi akan naik sekitar 1,5 juta barel per hari mulai April," pungkasnya.(ABD)