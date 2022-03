Wall Street Merosot Tajam, Krisis Ukraina Buat Investor Panik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street melemah tajam pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), dengan saham-saham keuangan menanggung banyak kerugian untuk hari kedua berturut-turut. Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 1,76 persen atau 597,65 poin menjadi 33.294,95. Indeks S&P 500 kehilangan 1,55 persen atau 67,68 poin menjadi 4.306. Indeks Komposit Nasdaq merosot 1,59 persen atau 218,94 poin menjadi 13.532,46.Sepuluh dari 11 indeks sektor utama S&P 500 menetap di zona merah, dengan sektor keuangan anjlok 3,7 persen memimpin kerugian.Rusia memperingatkan penduduk Kyiv untuk meninggalkan rumah mereka dan menghujani kota Kharkiv, ketika komandan Rusia mengintensifkan pemboman mereka di daerah perkotaan Ukraina dalam perubahan taktik setelah serangan enam hari mereka terhenti.Konflik tersebut telah menarik pembalasan tajam dari Barat termasuk pemblokiran akses pemberi pinjaman Rusia tertentu ke sistem pembayaran internasional SWIFT."Investor berenang dalam ketakutan, dan mereka tidak tahu bagaimana memasukkan berita geopolitik ke dalam harga mereka," kata Kepala Penelitian dan Perdagangan di Harvest Volatility Management Mike Zigmont, dikutip dari Antara, Rabu, 2 Maret 2022.Saham Wells Fargo anjlok 5,8 persen dan indeks bank yang lebih luas tergelincir 4,8 persen, karena imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun merosot ke posisi terendah lima minggu di tengah pelarian ke surat utang safe-haven.Chevron Corp melonjak empat persen menuju level tertingginya setelah perusahaan menaikkan program pembelian kembali sahamnya dan memperkirakan arus kas operasi hingga 2026, dan karena harga minyak melonjak.Philadelphia Semiconductor Index merosot 3,6 persen, dengan Advanced Micro Devices jatuh 7,7 persen.Pada catatan positif, data menunjukkan aktivitas manufaktur AS meningkat lebih dari yang diharapkan pada Februari karena infeksi covid-19 mereda, sementara pengeluaran konstruksi melonjak pada Januari."Mengingat fakta ekonomi AS mengalami percepatan, ketidakpastian akan relatif singkat dan tidak akan mengejutkan jika pasar menemukan pijakannya selama beberapa minggu ke depan ketika kejelasan dipulihkan," kata ahli strategi investasi di ClearBridge Investments Jeff Schulze.Target Corp melonjak 9,9 persen setelah pengecer besar itu memperkirakan penjualan 2022 dan laba di atas ekspektasi para analis.Saham pertahanan menambah kenaikan baru-baru ini, dengan Lockheed Martin Corp dan Northrop Grumman reli lebih dari 3,0 persen.Indeks volatilitas CBOE, juga dikenal sebagai pengukur ketakutan Wall Street, naik ke level tertinggi sejak 24 Februari.Zoom Video Communications Inc jatuh 7,4 persen setelah memperkirakan pendapatan dan laba setahun penuh yang suram, menandakan pukulan dari persaingan ketat dan pendaftaran yang lebih rendah untuk platform intinya Meetings.Volume transaksi di bursa AS mencapai 14,9 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,3 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.