Harga Minyak Dunia Terus Melaju

New York: Harga minyak mentah dunia naik tipis pada perdagangan Kamis waktu setempat karena para pedagang terus mencerna laporan persediaan bahan bakar AS yang beragam.Melansir Xinhua, Jumat, 11 Juni 2021, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli bertambah 33 sen menjadi USD70,29 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah brent untuk pengiriman Agustus naik 30 sen menjadi USD72,52 per barel di London ICE Futures Exchange.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) dalam laporannya memaparkan persediaan minyak mentah AS turun 5,2 juta barel selama pekan yang berakhir 4 Juni. Angka itu lebih besar dari penurunan rata-rata 4,1 juta barel yang diperkirakan oleh analis yang disurvei oleh S&P Global Platts.Laporan EIA juga menunjukkan total persediaan bensin motor meningkat tujuh juta barel dan persediaan bahan bakar sulingan naik 4,4 persen minggu lalu."Stok minyak mentah AS turun secara tak terduga 5,2 juta barel. Namun, stok bensin dan sulingan meningkat jauh lebih tajam dari yang diantisipasi," tutur analis energi di Commerzbank Research, Eugen Weinberg, dalam catatannya."Di atas segalanya, kenaikan stok bensin -kenaikan minggu ke minggu yang paling menonjol sejak kenaikan akibat pandemi pada April 2020- yang menyebabkan kebingungan di pasar karena alasan utama kenaikan harga minyak terbaru adalah ekspektasi lonjakan besar dalam permintaan (bensin)," katanya.(AHL)