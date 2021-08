Reli Sektor Energi Picu Wall Street Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) bergerak lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), didukung oleh reli di sektor energi. Meski demikian, para investor terus mencermati kebangkitan kasus infeksi covid-19 yang bisa memengaruhi kinerja perekonomian dan bursa saham.Mengutip Xinhua, Rabu, 4 Agustus 2021, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 278,24 poin atau 0,80 persen menjadi 35.116,40. Kemudian indeks S&P 500 melesat sebanyak 35,99 poin atau 0,82 persen menjadi 4.423,15. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq naik 80,23 poin atau 0,55 persen menjadi 14.761,29.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama di indeks S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi melonjak sebanyak 1,83 persen. Sementara itu, sektor layanan komunikasi tergelincir 0,19 persen, menjadi satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah, dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS yang terdaftar di Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram. Kemudian investor menilai dampak kebangkitan infeksi covid-19.Menurut data terbaru yang dikumpulkan oleh Pusat Penyakit Pengendalian dan Pencegahan AS, peningkatan harian rata-rata kasus di Amerika Serikat tercatat lebih dari 84 ribu dalam periode tujuh hari yang berakhir Senin kemarin. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tujuh hari sekitar 14.300 kasus harian sebulan lalu.Di sisi lain, Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan indikator inflasi yang digunakan Federal Reserve sebagai panduan utamanya naik 3,5 persen pada Juni. Pencapaian itu terakselerasi tajam dan tetap berada di sekitar ekspektasi Wall Street.Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, yang tidak termasuk makanan dan energi, diperkirakan akan meningkat 3,6 persen pada saat ekonomi AS mengalami tekanan inflasi tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Kenaikan itu sedikit di depan kenaikan 3,4 persen pada Mei dan merupakan langkah terbesar sejak Juli 1991.Pejabat Fed memperkirakan lonjakan inflasi bersifat sementara karena sebagian besar berasal dari industri yang sensitif terhadap pembukaan kembali ekonomi, serta kemacetan rantai pasokan dan masalah lain yang kemungkinan akan memudar.(ABD)