Harga Emas Terpukul Menguatnya Data Penjualan Ritel AS

New York: Harga emas anjlok pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi, WIB), ketika data penjualan ritel Amerika Serikat yang kuat mendorong dolar AS lebih tinggi dan meningkatkan sepekulasi bahwa Federal Reserve bisa saja mempercepat pengurangan pembelian asetnya.Melansir Antara, Jumat, 17 September 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange anjlok USD38,1 atau 2,12 persen menjadi USD1.756,70 per ounce. Sehari sebelumnya, emas berjangka juga merosot USD12,3 atau 0,68 persen menjadi USD1.794,8.Emas berjangka terangkat USD12,7 atau 0,71 persen menjadi USD1,807,10 pada hari Selasa setelah naik USD2,3 atau 0,13 persen menjadi USD1.794,40 sehari sebelumnya.Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Kamis bahwa penjualan ritel AS naik 0,7 persen yang disesuaikan secara musiman pada Agustus, menyusul penurunan 1,8 persen pada Juli. Data tersebut mendorong dolar dan imbal hasil obligasi AS lebih tinggi sehingga mengurangi permintaan emas.Ahli strategi pasar senior di RJO Futures Bob Haberkorn mengatakan bahwa emas telah mendapat pukulan yang cukup besar dengan kenaikan dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah dan data yang lebih kuat.Kecuali ada beberapa peristiwa geopolitik atau kejutan dari Fed, menurut Haberkorn, lintasan emas tidak mungkin berubah menjelang pertemuan FOMC.Emas juga menemukan sedikit dukungan dari kelesuan pasar tenaga kerja, dengan klaim pengangguran awal datang sedikit lebih tinggi dari yang diperkirakan minggu lalu.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim tunjangan pengangguran awal naik 20 ribu menjadi 332 ribu pada pekan yang berakhir pada 11 September.Fokus sekarang beralih ke pertemuan Fed 21-22 September.Penghentian langkah-langkah dukungan ekonomi tidak hanya meredupkan status emas sebagai tempat berinvestasu yang aman, tetapi kenaikan suku bunga berikutnya itu berarti peningkatan peluang kerugian untuk memegang aset ini.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun USD1,007 atau 4,23 persen menjadi USD22,794 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD7,2 atau 0,77 persen menjadi USD923,3 per ounce.