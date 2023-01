Harga Emas Dunia Jatuh Jelang Imlek, Minat Beli?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange bergerak turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) menguat. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Februari turun USD11,8 atau 0,61 persen menjadi ditutup USD1.909,9 per ons.Mengutip Xinhua, Rabu, 18 Januari 2023, investor dengan hati-hati memantau permintaan emas menjelang Tahun Baru Imlek, yang seringkali bertepatan dengan peningkatan permintaan fisik. Analis pasar percaya investor juga memantau Forum Ekonomi Dunia untuk mencari informasi.Indeks kondisi bisnis Empire State Fed New York yang dirilis turun tajam menjadi negatif 32,9 pada Januari. Ini adalah level terendah sejak pandemi terburuk pada Mei 2020 dan di antara level terendah dalam sejarah survei, mendukung emas.Sedangkan perak untuk pengiriman Maret turun 30,4 sen atau 1,25 persen menjadi USD24,068 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman April turun sebanyak USD25,6 atau 2,39 persen menjadi ditutup USD1.046,9 per ons.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), terseret oleh penurunan di sektor jasa material dan komunikasi. Para investor terus memantau kondisi perekonomian termasuk arah suku bunga The Fed dan inflasi.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 391,76 poin atau 1,14 persen menjadi 33.910,85. Kemudian indeks S&P 500 merosot 8,12 poin atau 0,20 persen menjadi 3.990,97. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq meningkat 15,96 poin atau 0,14 persen menjadi 11.095,11.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor material dan jasa komunikasi masing-masing turun 1,07 persen dan 0,92 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor teknologi naik 0,44 persen, kelompok berkinerja terbaik.Pasar saham AS ditutup pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) untuk memperingati Hari Martin Luther King Jr. Untuk pekan yang berakhir Jumat kemarin, Dow Jones naik sebanyak dua persen, S&P 500 naik 2,7 persen, dan Nasdaq naik 4,8 persen.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id